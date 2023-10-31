О котрій у Кременчуці вмикатимуть вуличне освітлення вранці

Сьогодні, 11:49 Переглядів: 442

З 1 листопада, одразу після закінчення комендантської години о 4.00 і до світанку, у Кременчуці працюватиме вуличне освітлення. Про це повідомляє КП «Міськсвітло».

Також у дописі зазначається, що у разі повітряної тривоги освітлення вимикатиметься.

Нагадаємо, 13 жовтня міський голова Віталій Малецький заявив, що зранку вуличне світло вмикати не будуть через брак грошей та заборгованості. Але пізніше, 19 жовтня, мер заявив, що для «Міськсвітла» шукатимуть кошти для освітлення вулиць.