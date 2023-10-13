У Кременчуці зранку поки що не планують вмикати вуличне освітлення

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 293

Вуличне освітлення зранку поки що не вмикатимуть, бо немає грошей. Про це вчора, 12 жовтня, під час засідання виконкому повідомив міський голова Віталій Малецький, відповідаючи на запитання журналістів.

Містяни скаржаться, що зі зменшенням світлового дня зранку йти на роботу — темно.

— Ми не знаємо, що буде 17 жовтня, коли Верховна Рада розглядатиме зміни до держбюджету, і може забрати в громад «військовий ПДФО», — сказав Віталій Малецький. — У нас зараз непрофінансовані видатки на 120 млн грн. Є борг перед постачальниками робіт, послуг, зарплаті. Тому зараз про вуличне освітлення не йдеться.

Водночас він зазначив, що, можливо, зранку світло вмикатимуть з 7.00 від 1 листопада, коли в цей час на вулиці вже буде темно.