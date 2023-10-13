У Кременчуці зранку поки що не планують вмикати вуличне освітлення

Вуличне освітлення зранку поки що не вмикатимуть, бо немає грошей. Про це вчора, 12 жовтня, під час засідання виконкому повідомив міський голова Віталій Малецький, відповідаючи на запитання журналістів.
Містяни скаржаться, що зі зменшенням світлового дня зранку йти на роботу — темно.
Водночас він зазначив, що, можливо, зранку світло вмикатимуть з 7.00 від 1 листопада, коли в цей час на вулиці вже буде темно.
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