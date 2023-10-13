За минулу добу у Кременчуцькому районі сталося 8 домашніх насильств

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 198

Ще двох людей спіймали з наркотиками та одну за п'яне кермування

За минулу добу у Кременчуцькому районі сталося 8 домашніх насильств. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління поліції.

Крім того, за минулу добу патрульні двічі виїжджали на виклики, аби приборкати п'яних дебоширів.

Також одну людину поліціянти затримали за керування автомобілем напідпитку. Щодо нього склали адмінпротокол за статтею 130 КУпАП.

Та ще двох людей затримали через наркотики, за статтею 309 ККУ.