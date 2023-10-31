Микола Корецький
Фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС зібрана партія новітніх шасі DAYUN CGC1210
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Кременчуччині виявили підпільний цех, де незаконно виготовляли тютюн — прокуратура

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 1

 

Потім «товар» продавали через мережу торговельних кіосків на ринках Кременчука

У Кременчуцькому районі правоохоронці виявили підпільний цех, де незаконно виготовляли тютюн. Про це сповістила Полтавська обласна прокуратура.

Продаж «товару» відбувався через мережу торговельних кіосків на ринках Кременчука.   

Під час обшуків у цеху, а також вдома в організаторів «бізнесу» правоохоронці вилучили майже 1 тис. кг тютюну (подрібненого та листового), понад 370 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, обладнання, у тому числі станки для фасування та набивки тютюном сигаретних гільз, ароматизатори, фільтри для сигарет, документи, чорнові записи тощо.      

Наразі до суду направили клопотання про накладення арешту на вказані речові докази. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення тютюнових виробів та тютюну). «Бізнесменам» загрожує позбавлення волі до 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: підпільний цех тютюн
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 42 від 19 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 40 від 5 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх