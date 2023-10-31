На Кременчуччині виявили підпільний цех, де незаконно виготовляли тютюн — прокуратура

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 1

Потім «товар» продавали через мережу торговельних кіосків на ринках Кременчука

У Кременчуцькому районі правоохоронці виявили підпільний цех, де незаконно виготовляли тютюн. Про це сповістила Полтавська обласна прокуратура.

Продаж «товару» відбувався через мережу торговельних кіосків на ринках Кременчука.

Під час обшуків у цеху, а також вдома в організаторів «бізнесу» правоохоронці вилучили майже 1 тис. кг тютюну (подрібненого та листового), понад 370 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, обладнання, у тому числі станки для фасування та набивки тютюном сигаретних гільз, ароматизатори, фільтри для сигарет, документи, чорнові записи тощо.

Наразі до суду направили клопотання про накладення арешту на вказані речові докази. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення тютюнових виробів та тютюну). «Бізнесменам» загрожує позбавлення волі до 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.