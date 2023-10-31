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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Лубнах водій на ЗАЗ збив велосипедиста

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 96

Велосипедист отримав травми

31 жовтня близько 8.10 на вулиці Олександрівській в місті Лубни 69-річний водій на ЗАЗ зіткнувся із велосипедом. Про це інформує Лубенський районний відділ поліції.

Унаслідок дорожньо-транспортної події 62-річний велосипедист отримав травми, його шпиталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

За цим фактом слідчі поліції Лубенщини вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: легковик велосипедист ДТП травми
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