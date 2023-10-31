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Воїн з Кременчука Максим «Бойко»: «Армія загартовує характер. Я навчився домовлятися з людьми»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 111

Цивільні мають розуміти, що всім доведеться захищати країну 

Військовий Максим із позивним «Бойко» родом із Кременчука. До повномасштабного вторгнення Росії, він вів активне спортивне життя. Максим — майстер спорту по боях без правил. Поспілкувалася з військовослужбовцем пресслужба Полтавської окремої територіальної оборони. 

«Бойко» говорить:

«Саме на війні знайшов справжніх друзів. Працюємо так, як має бути — як єдиний злагоджений організм. Працюємо на звільнення українських земель. Під час служби є час, як то кажуть, зупинитися та переглянути своє життя. Зрозумів, як саме я бажаю жити й що саме необхідно змінити. Змінився світогляд, змінились життєві пріоритети. Особисто я почав цінувати людей. Армія загартовує характер. Я навчився домовлятися з людьми, став більш розсудливим та відповідальним», — ділиться роздумами Максим.

На питання «Що хочеш передати з передової в тил?»

Максим відповів:

«Цивільним хочу сказати, щоб вчилися, бо доведеться захищати країну. А вміти потрібно… Всі професії потрібні…»
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна ТрО територіальна оборона
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ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУЖАН:

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.

Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!

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