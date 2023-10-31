Воїн з Кременчука Максим «Бойко»: «Армія загартовує характер. Я навчився домовлятися з людьми»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 111

Військовий Максим із позивним «Бойко» родом із Кременчука. До повномасштабного вторгнення Росії, він вів активне спортивне життя. Максим — майстер спорту по боях без правил. Поспілкувалася з військовослужбовцем пресслужба Полтавської окремої територіальної оборони.

«Бойко» говорить:

«Саме на війні знайшов справжніх друзів. Працюємо так, як має бути — як єдиний злагоджений організм. Працюємо на звільнення українських земель. Під час служби є час, як то кажуть, зупинитися та переглянути своє життя. Зрозумів, як саме я бажаю жити й що саме необхідно змінити. Змінився світогляд, змінились життєві пріоритети. Особисто я почав цінувати людей. Армія загартовує характер. Я навчився домовлятися з людьми, став більш розсудливим та відповідальним», — ділиться роздумами Максим.

На питання «Що хочеш передати з передової в тил?»

Максим відповів:

«Цивільним хочу сказати, щоб вчилися, бо доведеться захищати країну. А вміти потрібно… Всі професії потрібні…»