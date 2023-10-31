Воїн з Кременчука Максим «Бойко»: «Армія загартовує характер. Я навчився домовлятися з людьми»

Військовий Максим із позивним «Бойко» родом із Кременчука. До повномасштабного вторгнення Росії, він вів активне спортивне життя. Максим — майстер спорту по боях без правил. Поспілкувалася з військовослужбовцем пресслужба Полтавської окремої територіальної оборони.
«Бойко» говорить:
На питання «Що хочеш передати з передової в тил?»
Максим відповів:
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!