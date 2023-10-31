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Кременчук, Полтавщина

На полях Кременчуччини завершується збір пізніх культур та посів озимих

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 141

 Врожайність у Кременчуцькому районі на рівні минулого року

У Кременчуцькому районі завершується збір пізніх зернових та технічних культур та посів озимих сільськогосподарських культур.

Про це вчора на брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, станом на 26 жовтня зібрали врожай вже з понад 80% засіяних полів. Врожайність більшості культур на рівні минулого року.

Зокрема, середня врожайність сої складає 24,5 ц/га, що трохи менше, ніж торік.

Соняшник аграрії зібрали вже з понад 94% площ при середній врожайності 26,1 ц/га (приблизно на 10% більше, ніж торік).

Кукурудзи зібрали з 64% засіяних площ. Її врожайність — 70,5% ц/га.

А збір цукрового буряка ще триває. Врожай зібрано з 30% площ при середній врожайності 409 ц/га.

Аграрії району майже закінчили сівбу озимих культур. Станом на 26 жовтня із запланованих до посіву 44 751 га засіяно майже 98%. З них найбільше земель засіяли озимою пшеницею (понад 33 тисячі га) та ріпаком (понад 10 тисяч га). Сівба жита та озимого ячменю продовжується. Ними поки засіяно відповідно 73% та 67% від запланованих площ.

А у Полтавській ОВА повідомляють, що аграрії Полтавщини перетнули позначку в 3 млн тонн намолоченого зерна.

— Завершили збір сої та соняшнику. Урожайність обох культур вища, ніж загалом по Україні. Сої намолотили 610 тисяч тонн, соняшнику — 1,13 млн тонн, — повідомляють на Телеграм-каналі начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Кременчуцька РВА врожай пшениця аграрії
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