Рятували дитину, гасили пожежу та їздили до п’яних: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 147

У Кременчуцькому районі минулої доби правоохоронці 4 рази виїздили на виклики до людей у стані алкогольного сп’яніння, зафіксували 4 випадки домашнього насильства та затримали 1 людину з наркотиками. Про це йдеться в довідці надзвичайних подій за 30 жовтня.

Рятувальники Кременчуцького райуправління ДСНС виїздили на виклик до дитини: в одній з квартир будинку на Молодіжному у дитини застрягла нога в горщику - допомогли її звільнити.

Також гасили пожежу в Крамаренках - горіла суха трава на майже трьох гектарах. І виїздили на перевірку через інформацію про замінування торгових центрів у Горішніх Плавнях.