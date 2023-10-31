Третього листопада у Кременчуцькій міській художній галереї відкриються три виставки

Персональна, збірна та філателістична
Третього листопада у Кременчуцькій міській художній галереї відбудеться відкриття тематичних виставок, присвячених 80-річчю визволення Крюкова від нацистських загарбників.
В експозиційних залах закладу культури будуть представлені:
- персональна виставка робіт Ігоря Носова;
- збірна виставка кременчуцьких художників з видами Крюкова «Як тебе не любити Крюкове мій»;
- філателістична виставка з колекції Володимира Скляра «Преславний Крюків, край благословенний».
— Це буде наша присвята вісімдесятій річниці вигнання нацистів з крюківської землі, — зазначив в.о. директора галереї Володимир Скляр.
Відкриття заплановане на 15.00.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.