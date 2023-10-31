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Третього листопада у Кременчуцькій міській художній галереї відкриються три виставки

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 134

 

Персональна, збірна та філателістична

Третього листопада у Кременчуцькій міській художній галереї відбудеться відкриття тематичних виставок, присвячених 80-річчю визволення Крюкова від нацистських загарбників.

В експозиційних залах закладу культури будуть представлені:

  • персональна виставка робіт Ігоря Носова;
  • збірна виставка кременчуцьких художників з видами Крюкова «Як тебе не любити Крюкове мій»;
  • філателістична виставка з колекції Володимира Скляра «Преславний Крюків, край благословенний».
— Це буде наша присвята вісімдесятій річниці вигнання нацистів з крюківської землі, — зазначив в.о. директора галереї Володимир Скляр.

Відкриття заплановане на 15.00.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: виставка Ігор Носов персональна виставка філателія картини Володимир Скляр анонс
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