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Кременчук, Війна

Сили оборони України знищили понад 300 тисяч російських окупантів – Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 09:18 Переглядів: 537

 

Також українська армія знищила 1,5 комплекти танків за штатним розписом російської армії станом на початок повномасштабної війни

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 300 810 осіб, 5211 танків та майже 10 тисяч бойових броньованих машин. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від  24 лютого 2022 року по 31 жовтня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 300 810 (+870) осіб,
  • танків ‒ 5211 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9804 (+29) од,
  • артилерійських систем – 7227 (+25) од,
  • РСЗВ – 844 (+10) од,
  • засоби ППО ‒ 562 (+3) од,
  • літаків – 321 од,
  • гелікоптерів – 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5440 (+21),
  • крилаті ракети ‒ 1546 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 20 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9590 (+35) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1016 (+2).

При цьому українська армія знищила повний комплект танків за штатним розписом російської армії станом на початок повномасштабної війни. Росія розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року маючи у своєму штаті 3400 танків. Про це в ексклюзивному коментарі для АрміяInform розповів військовий експерт Петро Черник. 

На сьогодні Сили оборони України знищили 5211 російський танків, що у 1,5 раза більше від тогорічного штатного комплекту армії ворога. 

Генштаб ЗСУ про рекордні втрати російської армії: за добу знищено 55 танків та понад 1300 окупантів

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: АрміяInform
Теги: Генштаб ЗСУ втрати окупантів ворог танк Сили оборони України
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