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«Блекаутний набір»: як підготуватись і скільки це коштуватиме кременчужанам

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 530

 

Середній чек на «блекаутний кошик» у Кременчуці вийде на понад 50 тисяч гривень

Восени минулого року Росія здійснила масовану атаку по енергетичній системі України. Як наслідок — по всій країні відбувались тривалі відключення світла та опалення, зникало водопостачання.

Ще раніше речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що цьогоріч російська армія уже не зможе одночасно вдарити такою кількістю ракет, як раніше — 120 одиниць під час наймасованішої атаки. Керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема країни вже не має такої міцності, як у минулому році.

У цьому році не виключають повторення сценарію. Тож як можна підготуватися до блекаутів і скільки на сьогодні це коштуватиме — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Чим радять запастись на випадок блекауту?

В одній з енергетичних компаній України назвали перелік речей, які краще мати на випадок відключення світла і опалення: 

  • павербанк
  • зарядна станція типу EcoFlow
  • генератор з необхідним запасом пального для нього (для мешканців приватних будинків)
  • пальник та балони
  • світлодіодні лампи на акумуляторі
  • ліхтарики

Крім того, українцям радять запастися водою, сублімованою їжею та консервами. Зокрема, кременчужани торік у період блекауту використовували господарські свічки.

Що і за які ціни пропонують у Кременчуці?

Генератори

 

На сьогодні ціни на генератори у Кременчуці коливаються від 9 000 грн — до 58 000 грн. Проте знайти моделі можна і дорожчі. В одному з магазинів, що займається виробництвом, продажем та сервісним обслуговуванням будівельних інструментів, вартість генераторів коливається від 20 000 до понад 40 000 грн. Там зазначили, що пристрій наразі розкуповують, тому придбати «з прилавка» — не вдасться. В одному з гіпермаркетів міста пропонують інверторні генератори приблизно від 7 000 грн.

Зарядні станції

 

Розцінки на зарядні станції типу EcoFlow у магазинах електронної техніки у Кременчуці починаються від приблизно 12 тис. грн. У середньому пропонують варіанти майже за 20 тис. грн. Є станції за 50 тисяч гривень. Ціна залежить від потужності приладу.

Павербанки

Нині діапазон цін на цей пристрій широкий і придбати його можна навіть у магазинах формату «dollar store» або «все по $1». Зокрема, ціни коливаються від 400-1000 грн. Гаджети, які можуть заряджати не лише телефон, а й ноутбуки, коштують від 4,5 тис. грн і вище.

Лампи, ліхтарики та свічки

 

Лампи, які працюють на акумуляторах або мають сонячні батареї, коштують від 250 гривень і вище. У середньому потужний ліхтарик для кемпінгу вартуватиме 600-800 грн. Є також і невеликі прожектори. Так, наприклад, пристрій за 1,5 тис. грн не лише дає світло, а й працює як павербанки. Підзаряджається від сонячного світла.

У магазинах продають і невеликі ліхтарики — деякі екземпляри коштують менше 100 грн. Вартість однієї господарської свічки у магазинах формату «dollar store» менше ніж 20 гривень.

Дитячі світильники, наприклад, в кременчуцькому гіпермаркеті вартують приблизно 700 гривень, але в магазинах «все по $1» місцями розцінки майже вдвічі нижчі. 

Портативна плита

Вартість на портативні туристичні плити варіюється у межах 400-600 грн. Є пальник за понад 1 000 грн, з газовим балоном на 5л. Газові балони в середньому коштують 50-70 грн, але є дорожчі варіанти — усе залежить від потреб покупця.

«Загальний чек»

Якщо брати ціни в середньому, то загальний чек на «блекаутний кошик» у Кременчуці вийде на понад 50 тисяч гривень, без врахування купівлі їжі та теплого одягу. У чеку врахована кожна річ з переліку в одній одиниці. Зазначимо, що на деякі товари в магазинах Кременчука діють знижки, тому кінцеві витрати можуть варіюватися у залежності від запропонованих цін. 

Додаткова інформація на випадок блекаутів

«Пункти незламності»: нещодавно Полтавська ОВА надала перелік адрес «Пунктів незламності», які працюватимуть у Кременчуці та в районі під час тривалих відключень світла. Тут можна буде зігрітися та зарядити ґаджети в разі можливих блекаутів.

Вуличні водорозбірні колонки загального користування: у Кременчуці функціонує 202 трубчасті колодязі. Перелік адрес їхнього розташування можна подивитися за цим посиланням.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: відключення електроенергії блекаут
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