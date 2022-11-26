Як Кременчук провів добу без світла, води, опалення та зв'язку

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 599

Кременчужани розповіли, що робили під час блекауту

Після чергових обстрілів ворога, вся країна була знеструмлена. 23 листопада Кременчук лишився без світла, води, опалення та зв'язку. ТЪ поцікавився у містян, як вони виживали під час відключення світла.





— Та нормально, була з дитиною, раніше лягла спати та й все, — кременчужанка Наталія.

— Я на пенсії, ждав поки увімкнуть світло, зарядка та powerbank були, — кременчужанин Василь.

— Насправді важко, сиділа при свічках, увімкнула газ. У мене маленька дитина однорічна, то насправді було важко. Є такі думки, щоб виїхати за кордон, але це самий крайній випадок, — кременчужанка Анастасія.

— Тяжко, особливо без гаджету. Я мріяла про мир, — кременчужанка Лариса.

— Заряджав телефон від powerbank, шукав інтернет в магазинах безкоштовний, — кременчужанин Павло.

— Нормально. У нас під будинком була колонка, воду набирали там, були ліхтарі, свічки, в магазинах змогли купити все, що нам потрібно було, тому прям важко не було, — кременчужанка Тетяна.

— Нормально. Я працювала, — кременчужанка Тетяна.

— Я їздив до пункту незламності, але коли я зарядив телефон до 100% з'явилося світло. А коли ввечері виключили світло, я поставив свічку та почав читати, але я книжки не читаю та довелося читати, щоб якось себе розвеселити, — кременчужанин Дмитро.

— Нормально, вдома сиділи, — кременчужанка Тетяна.

— Спокійно, робив те, що й завжди, — кременчужанин.