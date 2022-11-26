журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Топ новина, Кременчук, ТЪ представляє, Відеоколекція

Як Кременчук провів добу без світла, води, опалення та зв'язку

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 599

 
Кременчужани розповіли, що робили під час блекауту

Після чергових обстрілів ворога, вся країна була знеструмлена. 23 листопада Кременчук лишився без світла, води, опалення та зв'язку. ТЪ поцікавився у містян, як вони виживали під час відключення світла.


— Та нормально, була з дитиною, раніше лягла спати та й все, — кременчужанка Наталія.
— Я на пенсії, ждав поки увімкнуть світло, зарядка та powerbank були, — кременчужанин Василь.
— Насправді важко, сиділа при свічках, увімкнула газ. У мене маленька дитина однорічна, то насправді було важко. Є такі думки, щоб виїхати за кордон, але це самий крайній випадок, — кременчужанка Анастасія.
— Тяжко, особливо без гаджету. Я мріяла про мир, — кременчужанка Лариса.
— Заряджав телефон від powerbank, шукав інтернет в магазинах безкоштовний, — кременчужанин Павло.
— Нормально. У нас під будинком була колонка, воду набирали там, були ліхтарі, свічки, в магазинах змогли купити все, що нам потрібно було, тому прям важко не було, — кременчужанка Тетяна.
— Нормально. Я працювала, — кременчужанка Тетяна.
— Я їздив до пункту незламності, але коли я зарядив телефон до 100% з'явилося світло. А коли ввечері виключили світло, я поставив свічку та почав читати, але я книжки не читаю та довелося читати, щоб якось себе розвеселити, — кременчужанин Дмитро.
— Нормально, вдома сиділи, — кременчужанка Тетяна.
— Спокійно, робив те, що й завжди, — кременчужанин.
3
Автор: Дарія Згура Відео: Артем Коваленко
Теги: опитування блекаут
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 47 від 24 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

Всі pdf

Вверх