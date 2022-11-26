Як Кременчук провів добу без світла, води, опалення та зв'язку

— Та нормально, була з дитиною, раніше лягла спати та й все, — кременчужанка Наталія.
— Я на пенсії, ждав поки увімкнуть світло, зарядка та powerbank були, — кременчужанин Василь.
— Насправді важко, сиділа при свічках, увімкнула газ. У мене маленька дитина однорічна, то насправді було важко. Є такі думки, щоб виїхати за кордон, але це самий крайній випадок, — кременчужанка Анастасія.
— Тяжко, особливо без гаджету. Я мріяла про мир, — кременчужанка Лариса.
— Заряджав телефон від powerbank, шукав інтернет в магазинах безкоштовний, — кременчужанин Павло.
— Нормально. У нас під будинком була колонка, воду набирали там, були ліхтарі, свічки, в магазинах змогли купити все, що нам потрібно було, тому прям важко не було, — кременчужанка Тетяна.
— Нормально. Я працювала, — кременчужанка Тетяна.
— Я їздив до пункту незламності, але коли я зарядив телефон до 100% з'явилося світло. А коли ввечері виключили світло, я поставив свічку та почав читати, але я книжки не читаю та довелося читати, щоб якось себе розвеселити, — кременчужанин Дмитро.