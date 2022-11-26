На Полтавщині застосовувують графік погодинних відключень світла: оновили адреси в чергах

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 790

На Полтавщині продовжують застосовувати графік погодинних відключень світла (ГПВ). Через ворожі удари по українській енергоінфраструктурі залишається потреба в обмеженні енергоспоживання.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін опублікував оновлений перелік адрес по чергах, який почнуть застосовувати з 27 листопада. Перевіряйте, в якій черзі ваш будинок. Графік вимкнень на листопад залишається без змін. Незабаром на офіційному сайті «Полтаваобленерго» розмістять грудневий графік вимкнень.

Енергетики роблять усе можливе, щоб українська енергосистема працювала стабільно й не доводилося застосовувати погодинні чи аварійні відключення. Кожен із нас може допомогти, зменшивши споживання електроенергії вдома.