У Кременчука збили пішохода - він у реанімації

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 556 Коментарів: 1

25 листопада, близько 18.30, у Кременчуці, на перехресті вулиць Європейської та Чкалова сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.

За передньою версією слідства, водій ВАЗ-2107, 48-річний місцевий житель, наїхав на 32-річного пішохода. Унаслідок ДТП травмованого пішохода госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні інтенсивного лікування Кременчука.

За фактом ДТП правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція з’ясовує обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.