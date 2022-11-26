У центрі Кременчука збили велосипедиста

25 листопада у Кременчуці, на вулиці Соборній сталась ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.
Відомо, що автомобіль Suzuki Vitara, під керуванням 35-річного місцевого жителя, зіткнувся із 56-річним велосипедистом.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди велосипедиста з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні інтенсивного лікування Кременчука.
За фактом ДТП правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Наразі поліція з’ясовує обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер