У центрі Кременчука збили велосипедиста

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25 листопада у Кременчуці, на вулиці Соборній сталась ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.

Відомо, що автомобіль Suzuki Vitara, під керуванням 35-річного місцевого жителя, зіткнувся із 56-річним велосипедистом.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди велосипедиста з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні інтенсивного лікування Кременчука.

За фактом ДТП правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція з’ясовує обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.