У Семенівці в пожежі постраждала 20-річна дівчина

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25 листопада о 19.10 у Семенівці сталася пожежа у літній кухні. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, на місце прибули рятувальники 8 державного пожежно-рятувального поста та встановили, що пожежа виникла на площі 10 м кв.

До прибуття пожежних підрозділів з місця події медики госпіталізували 20-річну дівчину, яка, зі слів медиків, отримала опіки І-ІІ ступеня.

О 19.40 пожежу локалізували та о 19.50 ліквідована. Вогонь знищив речі, крісло та закоптив кімнату на площі 20 м кв.

Причина виникнення цієї пожежі встановлюється. Ймовірна причина: використання легкозаймистої речовини для розпалу вогню у грубі.

Рятувальники наполегливо радять дотримуватись правил пожежної безпеки при обігріву помешкань: