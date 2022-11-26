У Семенівці в пожежі постраждала 20-річна дівчина

25 листопада о 19.10 у Семенівці сталася пожежа у літній кухні. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, на місце прибули рятувальники 8 державного пожежно-рятувального поста та встановили, що пожежа виникла на площі 10 м кв.
До прибуття пожежних підрозділів з місця події медики госпіталізували 20-річну дівчину, яка, зі слів медиків, отримала опіки І-ІІ ступеня.
О 19.40 пожежу локалізували та о 19.50 ліквідована. Вогонь знищив речі, крісло та закоптив кімнату на площі 20 м кв.
Причина виникнення цієї пожежі встановлюється. Ймовірна причина: використання легкозаймистої речовини для розпалу вогню у грубі.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер