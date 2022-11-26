На Полтавщині розпочали продавати ялинки

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 3

На Полтавщині розпочали продаж ялинок. Про це повідомили в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Придбати ялинку можна у будь-якому лісництві області. Цього року лісівники готові реалізувати близько 70 тисяч новорічних дерев для населення.

Зазначається, що продаж здійснюється за доступними цінами, які залежать від висоти деревця і в середньому складають:

за сосну звичайну до 1 м — 125 грн;

за сосну звичайну від 1 до 2 м — 153 грн;

за сосну звичайну від 2 до 3 м — 182 грн.

Вказані ціни — середні по лісогосподарських підприємствах області. Також деякі лісгоспи реалізують сосну кримську.

« Понад дев'ять місяців триває повномасштабна війна росії проти України. Ми розуміємо, що за таких умов актуальність новорічної ялинки втрачається, але все ж, лісівники готові задовольнити потреби тих, хто вирішить порадувати свою малечу вдома таким деревцем », — зазначають лісівники .

Також нагадують, що самовільна заготівля ялинок тягне за собою адміністративну відповідальність та стягнення штрафу і збитків, які залежать від розміру пня хвойного дерева. Лісівники заготовляють новорічні дерева на спеціально вирощених плантаціях або під час проведення лісогосподарських заходів, тож шкоди для природи ніяким чином не завдають.