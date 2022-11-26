На Полтавщині розпочали продавати ялинки

На Полтавщині розпочали продаж ялинок. Про це повідомили в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Придбати ялинку можна у будь-якому лісництві області. Цього року лісівники готові реалізувати близько 70 тисяч новорічних дерев для населення.
Зазначається, що продаж здійснюється за доступними цінами, які залежать від висоти деревця і в середньому складають:
Вказані ціни — середні по лісогосподарських підприємствах області. Також деякі лісгоспи реалізують сосну кримську.
Також нагадують, що самовільна заготівля ялинок тягне за собою адміністративну відповідальність та стягнення штрафу і збитків, які залежать від розміру пня хвойного дерева. Лісівники заготовляють новорічні дерева на спеціально вирощених плантаціях або під час проведення лісогосподарських заходів, тож шкоди для природи ніяким чином не завдають.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер