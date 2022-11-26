На «Амсторі» у Кременчуці продовжують розбирати завали

У Кременчуці на місці зруйнованого ТЦ «Амстор», куди влучила російська ракета, продовжують розбирати завали. Роботи тривають вже протягом кількох днів.
Розвали почали зі сторони, де раніше знаходилося «Сільпо», наразі долучили кілька кранів, які працюють у центрі колишнього торгового центру.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.
№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер