На «Амсторі» у Кременчуці продовжують розбирати завали

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 275

У Кременчуці на місці зруйнованого ТЦ «Амстор», куди влучила російська ракета, продовжують розбирати завали. Роботи тривають вже протягом кількох днів.

Розвали почали зі сторони, де раніше знаходилося «Сільпо», наразі долучили кілька кранів, які працюють у центрі колишнього торгового центру.