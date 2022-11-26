Кременчужанам слід готуватися до дощового вікенду

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 206

У суботу ще є шанси на сухі години, у неділю ж місто постійно мокнутиме

Кременчужанам слід готуватися до мокрого вікенду – адже протягом наступних двох днів у місті постійно дощитиме.

За прогнозом Sinoptik, дощ не вщухатиме протягом усіх вихідних, лише інколи йтиме з меншою силою. Лише ввечері у неділю, 27 листопада, опади візьмуть паузу. Стовпчики термометрів покажуть від +2°С до +6°С.

Ventusky передає, що у суботу, 26 листопада, увесь день у місті буде мряка, а вже надвечір вона переросте у дощ, який поливатиме місто усю неділю. Тож сонячних годин годі й чекати. Повітря прогріється до позначок +2°С...+5°С.

Gismeteo обіцяє, що у суботу опади чергуватимуться з сухими годинами. Але злива періщитиме всю ніч з суботи на неділю, та і вдень у неділю дощ не полишить місто. А у понеділок, 28 листопада, переросте у мокрий сніг. Температура у вихідні коливатиметься у межах +4-6°С.