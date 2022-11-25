«Ялинка поки не буде підключена до електроенергії», — Віталій Малецький про ялинку у Кременчуці

Вчора, 22:00 Переглядів: 339

На площі Перемоги у Кременчуці вже кілька днів кипить робота зі встановлення ялинки. У соцмережах містяни активно обговорюють важливість встановлення різдвяного дерева. З одного боку кременчужани апелюють, що святкування не на часі й кошти важливіші на фронт, інші, що у часи війни не потрібно забирати у дітей новорічну казку.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у голови Кременчуцької міської об’єднаної територіальної громади Віталія Малецького якою буде ялинка цього року.

— На ялинці будуть іграшки, буде все обладнання (гірлянди, кульки, янгол – ред.), але поки прийнято рішення про те, що ялинка не підключена до електромережі. Якщо ми досягнемо консенсусу, з бізнесом, який своїм коштом генератор поставить та підключить, то можливо підемо на цей крок (увімкнути гірлянди на ялинці — ред.) — зауважив міський голова.

На площі завершують встановлювати гірку та ковзанку. Зауважимо, що вона встановлена коштом підприємця, він же за власні кошти підтримує генератор, завдяки якому працюватиме ковзанка та ілюмінація.

У Горішніх Плавнях вирішили не встановлювати штучну ялинку на Театральній площі, проте ілюмінацією оздоблять натуральну ялинку, яка росте біля Палацу культури і творчості. Про це повідомив міський голова Дмитро Биков.

В обласному центрі Полтаві триває голосування чи треба встановлювати ялинку у центрі міста. Наразі 77% мешканців, які проголосували — проти. Мер Олександр Мамай планує ще раз провести опитування, адже є підприємці, які готові за власні кошти встановили різдвяну ялинку.

*ТЪ взяв коментар у міського голови Кременчука Віталія Малецького ще до повного блекауту.