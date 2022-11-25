У Полтаві шахрайка з Харківщини «віджимала» ювелірні прикраси у місцевих жінок

У Полтаві шахрайка з Харківщини «віджимала» прикраси у місцевих жінок. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.
23 листопада близько 13.30 до поліції Полтави звернулась 38-річна місцева мешканка та повідомила, що на вулиці Івана Мазепи невідома жінка ошукала її 17-річну доньку та заволоділа її золотими прикрасами, коли та поверталась додому після навчання.
Потерпіла змогла якісно описати шахрайку та надати важливу інформацію слідчо-оперативній групі та оперативникам Полтавського райуправління поліції, які негайно розпочали пошуки правопорушниці. Упродовж години поліцейські затримали причетну до злочину жінку. Нею виявилась 46-річна жителька Харківщини, яка раніше вже мала проблеми із законом. Окрім цього з’ясувалось, що у серпні цього ж року вона пограбувала місцеву мешканку на вулиці Європейській, відкрито заволодівши ювелірними прикрасами потерпілої.
Наразі правопорушницю затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомили їй про підозру; вирішується питання щодо обрання зловмисниці запобіжного заходу – тримання під вартою.
За даним фактом слідчий підрозділ Полтавського райуправління поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) та частиною 2 статті 190 (Шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Також слідчі перевіряють підозрювану на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень на території України. Триває досудове розслідування.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер