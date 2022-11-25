У Кременчуцькій РВА повідомили про моніторинг цін у районі за минулий тиждень

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 100

Через війну та пов’язані з нею економічні труднощі ціни в торговельних закладах Кременчуцького району потрохи зростають. Втім необґрунтованого завищення цін на соціально значущі товари за минулий тиждень не виявлено. Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби проводили щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах.

Про це повідомили в Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

Протягом минулого тижні моніторинг цін проводили у магазинах найбільших торгівельних мереж – «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ», «Фоззі» та «Ілона».

Він показав, що ціни на соціально значущі товари у Кременчуцькому районі відповідає середньообласним.

Нагадаємо, номер телефону, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів фахівцям Відділу захисту споживачів Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби – 050 726 8962.

У Головному управлінні Держпродспоживслужби у Полтавській області також повідомили телефон, за яким можна поскаржитись на завищені ціни.