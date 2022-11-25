На Полтавщині 69-річний чоловік, який заблукав і погано себе почував, просив допомоги у поліції

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 165

Коли його відшукали копи, медики госпіталізували до лікарні

24 листопада близько 21.50 до поліції Кременчуччини за допомогою звернувся 69-річний мешканець одного із сіл району.

За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, телефоном чоловік повідомив поліцейським, що, намагаючись скоротити шлях додому, між селами Рокитне та Федоренки Кременчуцького району він заблукав. Також у нього погіршилося самопочуття і самостійно він не може повернутися до місця проживання. Поліцейські негайно розпочали пошуки чоловіка.

На пошуки пенсіонера виїхали екіпажі груп реагування патрульної поліції відділення №2 Кременчуцького райуправління. Поліцейські постійно перебували на зв’язку з чоловіком, що допомогло його знайти. Правоохоронці передали пенсіонера медикам, які госпіталізували його до лікарні для надання допомоги.

Чоловік подякував правоохоронцям та медикам за свій порятунок та оперативне реагування на виклик.