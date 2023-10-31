У Глобиному на робочому місці підприємства помер чоловік

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Йому раптово стало зле на робочому місці, і він втратив свідомість

Зранку 30 жовтня у Глобиному на підприємстві помер чоловік. Інформацію про це повідомили медики поліції Кременчуцького райуправління.

Як повідомили в поліції Полтавщини, 55-річному співробітнику підприємства раптово стало зле на робочому місці, і він втратив свідомість.

«На місце події одразу прибули медики. Але, на жаль, реанімаційні заходи результату не дали - чоловік помер. Для встановлення причини смерті його тіло направлено на судово-медичну експертизу», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що відомості щодо факту смерті внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (за ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України).