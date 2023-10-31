Відсьогодні почалися очні заняття у Кременчуцькій гімназії №19

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Під час повітряних тривог учні та педагоги гімназії ходитимуть в укриття «Теплоенерго»

Відсьогодні, 31 жовтня, Кременчуцька гімназія №19 розпочала освітній процес у змішаному форматі. Як повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради, школярі навчатимуться у дві зміни.

На першому очному уроці для учнів гімназії провели урок безпеки, а також з ними відпрацювали алгоритм дій під час оголошення сигналу «Повітряна тривога».

Для дітей пільгових категорій та учнів, що харчуються за кошти батьків, організували гаряче харчування.

Під час повітряних тривог учні та педагоги гімназії перебуватимуть в укритті КП «Теплоенерго», що знаходиться поруч з навчальним закладом.

Нагадаємо, був варіант, що учні та педагоги гімназії ходитимуть в укриття у колишній станції юних техніків (зараз КМЦПО «Академія майбутнього»).