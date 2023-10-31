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Кременчук, Освіта

Відсьогодні почалися очні заняття у Кременчуцькій гімназії №19

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 131

Під час повітряних тривог учні та педагоги гімназії ходитимуть в укриття «Теплоенерго»

Відсьогодні, 31 жовтня, Кременчуцька гімназія №19 розпочала освітній процес у змішаному форматі. Як повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради, школярі навчатимуться у дві зміни.

На першому очному уроці для учнів гімназії провели урок безпеки, а також з ними відпрацювали алгоритм дій під час оголошення сигналу «Повітряна тривога».

Для дітей пільгових категорій та учнів, що харчуються за кошти батьків, організували гаряче харчування.

Під час повітряних тривог учні та педагоги гімназії перебуватимуть в укритті КП «Теплоенерго», що знаходиться поруч з навчальним закладом.

Нагадаємо, був варіант, що учні та педагоги гімназії ходитимуть в укриття у колишній станції юних техніків (зараз КМЦПО «Академія майбутнього»).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: гімназія № 19 школа укриття навчання
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