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Кременчук, Бізнес/Робота

На підприємствах Ferrexpo в Україні призначили нову директорку з управління персоналом

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 189 Новини компаній

До цього вона очолювала департамент з мотивації, компенсації та пільг

З третього січня 2024 року посаду директорки з управління персоналом і побуту Ferrexpo в Україні обіймає Юлія Клевова, яка до цього очолювала департамент з мотивації, компенсації та пільг. Її трудовий стаж у компанії — 28 років. Про це повідомляє пресслужба Ferrexpo.

«Кваліфікований персонал — головна цінність нашої компанії. Співробітники й співробітниці наших підприємств довели, що вміють бути стійкими, добре працювати і з оптимізмом дивитися в майбутнє попри складні часи», — говорить Юлія Клевова.

Ferrexpo — залізорудна компанія з активами на Полтавщині. З 2019 року на її підприємствах — Полтавському, Єристівському та Біланівському ГЗК — реалізують стратегію Diversity, Equity & Inclusion, що передбачає підтримку в процесах управління персоналом різноманіття, рівності та інклюзивності як у робочому середовищі, так і в особистісному спілкуванні.

Юлія Клевова зазначила, що в компанії цінують людей за професіоналізм, самовідданість та готовність зростати, і так буде й надалі.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo кадрові зміни
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