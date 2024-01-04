У Кременчуці на перехресті зіткнулися два легковики

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Інформації про потерпілих немає

4 січня близько 17.30 у Кременчуці на перехресті вулиць Кагала та Покровської сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо із соціальних мереж.

За попередньою інформацією, зіткнулися два легкових автомобілі. Інформації про постраждалих поки що немає.

Рух на перехресті частково ускладнений.

Нагадаємо, учора на Полтавщині зіткнулися два легковики, один із водіїв травмувався.