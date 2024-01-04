Де у Кременчуці 5 січня не буде світла
Сьогодні, 17:32
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 5 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пров. Василя Стефаника;
- Дербукова;
- Івана Піддубного;
- Кубанська;
- Ніни Строкатої;
- туп. Проточний;
- вул. Цегельна;
- Приозерна;
- Сержанта Мельничука;
- Зарічна;
- пров. Капітана Мехеди;
- Приозерний;
- Архипа Тесленка;
- Будівельний
- вул. Салганна, 14Б, 14В;
- вул. Ярмаркова, 1-11;
- вул. Іллі Мечнікова, 3-10;
- вул. Олексія Древаля, 96/2-115;
- пров. Братів Майбородів, 2-5;
- пров. Василя Барки, 9-24;
- пров. Гостомельський, 2-24;
- вул. Козацька, 19-46;
- просп. Лесі Українки, 6, 119;
- вул. Полковника Оксанченка, 1А-22;
- просп. Полтавський, 87-140А;
- вул. Миколи Татарулі, 2-28;
- вул. Харківська, 25А;
- вул. Європейська, 77;
- туп. 1-й Гайдамацький;
- туп. 2-й Гайдамацький;
- вул. Академіка Герасимовича;
- пров. Вагонобудівний;
- вул. Василя Стуса;
- пров. Василя Стуса;
- пров. Гайдамацький;
- вул. Григорія Чуркіна;
- пров. Грузинський;
- вул. Івана Миколайчука;
- пров. Космічний;
- вул. Космонавтів;
- вул. Ліщинова;
- вул. Михайлівська;
- пров. Михайлівський;
- вул. Олександрійська;
- пров. Паторжинського;
- вул. Пилипа Орлика;
- пров. Пилипа Орлика;
- туп. Самойлівський;
- пров. Самойлівський;
- пр. Самойлівський;
- вул. Тіниста;
- вул. Чорноморська;
- вул. Чумацький Шлях;
- вул. Олексія Древаля, 188;
- вул. Чернігівська, 1-23.
З 8.00 до 18.00
- вул. Республіканська, 75-138;
- вул. Космічна.
З 8.00 до 16.00
- с. Мала Кохнівка;
- просп. Полтавський, 277, 279;
- вул. Горліса-Горського, 3-7.
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