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Де у Кременчуці 5 січня не буде світла

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 368

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 5 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • пров. Василя Стефаника;
  • Дербукова;
  • Івана Піддубного;
  • Кубанська;
  • Ніни Строкатої;
  • туп. Проточний;
  • вул. Цегельна;
  • Приозерна;
  • Сержанта Мельничука;
  • Зарічна;
  • пров. Капітана Мехеди;
  • Приозерний;
  • Архипа Тесленка;
  • Будівельний
  • вул. Салганна, 14Б, 14В;
  • вул. Ярмаркова, 1-11;
  • вул. Іллі Мечнікова, 3-10;
  • вул. Олексія Древаля, 96/2-115;
  • пров. Братів Майбородів, 2-5;
  • пров. Василя Барки, 9-24;
  • пров. Гостомельський, 2-24;
  • вул. Козацька, 19-46;
  • просп. Лесі Українки, 6, 119;
  • вул. Полковника Оксанченка, 1А-22;
  • просп. Полтавський, 87-140А;
  •  вул. Миколи Татарулі, 2-28;
  • вул. Харківська, 25А;
  • вул. Європейська, 77;
  • туп. 1-й Гайдамацький;
  • туп. 2-й Гайдамацький;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • пров. Вагонобудівний;
  • вул. Василя Стуса;
  • пров. Василя Стуса;
  • пров. Гайдамацький;
  • вул. Григорія Чуркіна;
  • пров. Грузинський;
  • вул. Івана Миколайчука;
  • пров. Космічний;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Ліщинова;
  • вул. Михайлівська;
  • пров. Михайлівський;
  • вул. Олександрійська;
  • пров. Паторжинського;
  • вул. Пилипа Орлика;
  • пров. Пилипа Орлика;
  • туп. Самойлівський;
  • пров. Самойлівський;
  • пр. Самойлівський;
  • вул. Тіниста;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Чумацький Шлях;
  • вул. Олексія Древаля, 188;
  • вул. Чернігівська, 1-23.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Республіканська, 75-138;
  • вул. Космічна.

З 8.00 до 16.00

  • с. Мала Кохнівка;
  • просп. Полтавський, 277, 279;
  • вул. Горліса-Горського, 3-7.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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