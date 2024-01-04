Де у Кременчуці 5 січня не буде світла

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 368

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 5 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пров. Василя Стефаника;

Дербукова;

Івана Піддубного;

Кубанська;

Ніни Строкатої;

туп. Проточний;

вул. Цегельна;

Приозерна;

Сержанта Мельничука;

Зарічна;

пров. Капітана Мехеди;

Приозерний;

Архипа Тесленка;

Будівельний

вул. Салганна, 14Б, 14В;

вул. Ярмаркова, 1-11;

вул. Іллі Мечнікова, 3-10;

вул. Олексія Древаля, 96/2-115;

пров. Братів Майбородів, 2-5;

пров. Василя Барки, 9-24;

пров. Гостомельський, 2-24;

вул. Козацька, 19-46;

просп. Лесі Українки, 6, 119;

вул. Полковника Оксанченка, 1А-22;

просп. Полтавський, 87-140А;

вул. Миколи Татарулі, 2-28;

вул. Харківська, 25А;

вул. Європейська, 77;

туп. 1-й Гайдамацький;

туп. 2-й Гайдамацький;

вул. Академіка Герасимовича;

пров. Вагонобудівний;

вул. Василя Стуса;

пров. Василя Стуса;

пров. Гайдамацький;

вул. Григорія Чуркіна;

пров. Грузинський;

вул. Івана Миколайчука;

пров. Космічний;

вул. Космонавтів;

вул. Ліщинова;

вул. Михайлівська;

пров. Михайлівський;

вул. Олександрійська;

пров. Паторжинського;

вул. Пилипа Орлика;

пров. Пилипа Орлика;

туп. Самойлівський;

пров. Самойлівський;

пр. Самойлівський;

вул. Тіниста;

вул. Чорноморська;

вул. Чумацький Шлях;

вул. Олексія Древаля, 188;

вул. Чернігівська, 1-23. З 8.00 до 18.00 вул. Республіканська, 75-138;

вул. Космічна. З 8.00 до 16.00 с. Мала Кохнівка;

просп. Полтавський, 277, 279;

вул. Горліса-Горського, 3-7.

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