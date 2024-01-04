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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині зіткнулися Daewoo та Ford: є травмований

Сьогодні, 10:22 Переглядів: 345

 

Травми отримав водій Daewoo

Вчора, 3 січня, близько 17.40, поблизу села Дрижина Гребля Полтавського району сталася ДТП. Про це повідомили у Головному управлінні національної поліції у Полтавській області.

 

За попередньою інформацією, Daewoo Lanos, яким керував 25-річний житель Черкаської області, зіткнувся із зустрічним Ford Fusion, яким керував 20-річний водій із селища Нові Санжари. Внаслідок зіткнення водій Daewoo отримав травми, його госпіталізували.

 

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що потерпілі розшукують свідків аварії, що сталася 25 грудня поблизу залізничного вокзалу у Кременчуці.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП Полтавський район травмовані
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