З полону повернулися троє воїнів з Полтавщини, двоє з яких — з Кременчуччини

Вчора, 3 січня, відбувся один із найбільших обмінів полонених. Додому повернулися 230 українських воїнів із різних підрозділів, частину з них вважали зниклими безвісти. Повернули й трьох воїнів з Полтавщини, з яких двоє — з Кременчуцького району. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.
Нині чоловіки перебувають на реабілітації та тримають зв’язок із рідними.
Нагадаємо, що 10 грудня, біля палацу культури «Кредмаш» зібралися рідні та близькі військовополонених, які захищали Маріуполь.
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