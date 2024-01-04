З полону повернулися троє воїнів з Полтавщини, двоє з яких — з Кременчуччини

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Вчора, 3 січня, відбувся один із найбільших обмінів полонених. Додому повернулися 230 українських воїнів із різних підрозділів, частину з них вважали зниклими безвісти. Повернули й трьох воїнів з Полтавщини, з яких двоє — з Кременчуцького району. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.

Старший солдат ЗСУ Максим Глушко із Кременчуцького району потрапив у полон у Маріуполі.

із Кременчуцького району потрапив у полон у Маріуполі. Молодший сержант, командир відділу Нацгвардії Іван Срібний із Семенівської громади полонений на Запоріжжі.

із Семенівської громади полонений на Запоріжжі. Солдат ЗСУ Артем Стребко з Новосанжарської громади потрапив у полон на Донеччині.

Нині чоловіки перебувають на реабілітації та тримають зв’язок із рідними.

— Тож для рідних учора було справжнє свято, дізнатися, що батько, син чи брат — живий! Вітаємо наших захисників удома! — додав Філіп Пронін.