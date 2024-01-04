У Кременчуцькому районі усі 133 Пункти незламності готові до приймання людей — Лєднік

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Лише один з Пунктів незламності у районі не має інтернет-зв’язку, проте ця проблема вирішується

На першому брифінгу у 2024 році начальник Кременчуцької районної військової адміністрації (РВА) Олег Лєднік розповів, що у новий рік усі 12 територіальних громад району увійшли з ухваленими бюджетами. З 11 з них бюджети збалансовані по доходам та видаткам, і лише Кременчуцька міська територіальна громада має дефіцитний бюджет. Тобто її видатки більші за заплановані доходи.

Очільник району розповів, що усі 133 Пункти незламності району готові до роботи.

— Ми перевірили усі Пункти незламності — вони повністю обладнанні та мають опалення, автономні джерела електроенергії, запаси води, медикаментів, інтернет-зв’язок. Тобто готові до приймання людей. Лише один Пункт незламності не має інтернет-зв’язку через технічні причини, але ми цю проблему розв’язуємо, — пояснив Олег Лєднік.

Він додав, що на засіданні Ради оборони Полтавської області учора розглянули низку питань, одне з яких стосується роботи техніки з розчищення доріг. Відтепер уся ця техніка комунальних підприємств під час виконання робіт на дорогах буде включати gps-трекери для забезпечення контролю за її роботою.

— Були скарги щодо роботи з розчищення доріг і це стало підставою для такого рішення. З початку війни gps-трекери не включали. Уся комунальна техніка обладнана такими трекерами, — заявив Олег Лєднік.

Варто додати, що сьогодні вночі дорожні служби області працювали на автошляхах, аби вони залишалися у проїжджому стані.

Дороги місцевого і державного значення розчищали 187 працівників, залучили 145 одиниць техніки. Для обробки покриття використали понад 2800 тонн протиожеледної суміші.

Про це повідомляє Полтавська ОВА.

Нагадаємо, бюджет Кременчука на 2024 рік складає 3 млрд 93 млн грн по доходах та 3 млрд 90 млн грн по видатках. Тож, дефіцит бюджету цього року запланований на рівні понад 371 млн грн.