У Кременчуцькому районі усі 133 Пункти незламності готові до приймання людей — Лєднік

На першому брифінгу у 2024 році начальник Кременчуцької районної військової адміністрації (РВА) Олег Лєднік розповів, що у новий рік усі 12 територіальних громад району увійшли з ухваленими бюджетами. З 11 з них бюджети збалансовані по доходам та видаткам, і лише Кременчуцька міська територіальна громада має дефіцитний бюджет. Тобто її видатки більші за заплановані доходи.
Очільник району розповів, що усі 133 Пункти незламності району готові до роботи.
Він додав, що на засіданні Ради оборони Полтавської області учора розглянули низку питань, одне з яких стосується роботи техніки з розчищення доріг. Відтепер уся ця техніка комунальних підприємств під час виконання робіт на дорогах буде включати gps-трекери для забезпечення контролю за її роботою.
Варто додати, що сьогодні вночі дорожні служби області працювали на автошляхах, аби вони залишалися у проїжджому стані.
Дороги місцевого і державного значення розчищали 187 працівників, залучили 145 одиниць техніки. Для обробки покриття використали понад 2800 тонн протиожеледної суміші.
Про це повідомляє Полтавська ОВА.
Нагадаємо, бюджет Кременчука на 2024 рік складає 3 млрд 93 млн грн по доходах та 3 млрд 90 млн грн по видатках. Тож, дефіцит бюджету цього року запланований на рівні понад 371 млн грн.
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