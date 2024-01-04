З 1 січня в Україні змінилася вартість оформлення ID-картки

З 1 січня в Україні змінилася вартість оформлення деяких документів: ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Зміна вартості пов’язана з тим, що «Поліграфічний комбінат Україна» змінив ціну на бланки окремих біометричних документів.
Тепер вартість оформлення така:
Нагадаємо, що з 1 січня в кілька разів подорожчали послуги з отримання посвідчення водія та перереєстрації авто.
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