З 1 січня в Україні змінилася вартість оформлення ID-картки

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 262

З 1 січня в Україні змінилася вартість оформлення деяких документів: ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Зміна вартості пов’язана з тим, що «Поліграфічний комбінат Україна» змінив ціну на бланки окремих біометричних документів.

Тепер вартість оформлення така:

Паспорт громадянина (ID-картка) вперше — безоплатно;

Паспорт громадянина (ID-картка) до десяти робочих днів — 874 грн;

Паспорт громадянина (ID-картка) до 20 робочих днів — 504 грн;

Посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1 056 грн;

Посвідка на постійне проживання — 1 151 грн;

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за межі країни — 6 867 грн.

Нагадаємо, що з 1 січня в кілька разів подорожчали послуги з отримання посвідчення водія та перереєстрації авто.