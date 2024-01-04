Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач

З 1 січня в Україні змінилася вартість оформлення ID-картки

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 262

 

Здорожчали бланки

З 1 січня в Україні змінилася вартість оформлення деяких документів: ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Зміна вартості пов’язана з тим, що «Поліграфічний комбінат Україна» змінив ціну на бланки окремих біометричних документів.

Тепер вартість оформлення така:

  • Паспорт громадянина (ID-картка) вперше — безоплатно;
  • Паспорт громадянина (ID-картка) до десяти робочих днів — 874 грн;
  • Паспорт громадянина (ID-картка) до 20 робочих днів — 504 грн;
  • Посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1 056 грн;
  • Посвідка на постійне проживання — 1 151 грн;
  • Посвідчення особи без громадянства для виїзду за межі країни — 6 867 грн.

Нагадаємо, що з 1 січня в кілька разів подорожчали послуги з отримання посвідчення водія та перереєстрації авто.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: паспорт ціни документи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх