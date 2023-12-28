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З 1-го січня дорожчають послуги з отримання посвідчення водія та перереєстрації авто

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 227

 

Уряд змінив розмір плати за послуги поліції та міграційної служби

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка змінила перелік платних послуг Міністерства внутрішніх справ, поліції та міграційної служби, а також розміру плати за їх надання. Вони були затверджені постановою Кабміну від 4.06.2007 року №795.

Зміни набудуть чинності з 1 січня 2024 року та стосуються вартості посвідчення водія, здачі іспитів та реєстрації транспортних засобів.

Про це йдеться в постанові №1386 від 27 грудня 2023 року.

Зокрема, відбудеться підвищення вартості послуг, які надають територіальні сервісні центри МВС:

  • видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами зросте з 26 грн до 230 грн;
  • вартість теоретичного іспиту збільшиться з 13 грн до 250 грн;
  • вартість практичного іспиту підвищиться з 13 грн до 420 грн;
  • реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій підвищиться з 200 грн до 350 грн.

Нагадаємо, що 21 вересня у Кременчуцькому ЦНАПі відкрився оновлений сервісний центр МВС № 5342. У зв’язку з цим змінилися маршрути складання іспитів на водійське посвідчення. Також майбутні водії можуть записатися на практичний іспит онлайн


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Автор: Віктор Крук
Теги: сервісний центр МВС Кабмін перереєстрація посвідчення водія МВС
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