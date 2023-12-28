З 1-го січня дорожчають послуги з отримання посвідчення водія та перереєстрації авто

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка змінила перелік платних послуг Міністерства внутрішніх справ, поліції та міграційної служби, а також розміру плати за їх надання. Вони були затверджені постановою Кабміну від 4.06.2007 року №795.
Зміни набудуть чинності з 1 січня 2024 року та стосуються вартості посвідчення водія, здачі іспитів та реєстрації транспортних засобів.
Про це йдеться в постанові №1386 від 27 грудня 2023 року.
Зокрема, відбудеться підвищення вартості послуг, які надають територіальні сервісні центри МВС:
Нагадаємо, що 21 вересня у Кременчуцькому ЦНАПі відкрився оновлений сервісний центр МВС № 5342. У зв’язку з цим змінилися маршрути складання іспитів на водійське посвідчення. Також майбутні водії можуть записатися на практичний іспит онлайн.
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