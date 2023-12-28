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Кременчук, Спорт, Фотоколекція

Сьогодні у мерії кременчуцьких спортсменів відзначили грамотами

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 147

 

Зокрема нагородили колектив громадської організації «Кременчуцька федерація тхеквондо»

Сьогодні, 28 грудня, у Кременчуці на сесії міськради Міський голова Віталій Малецький відзначив кременчуцьких спортсменів Грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за високі спортивні досягнення та примноження спортивної слави Кременчука.

 

Зокрема нагородили колектив громадської організації «Кременчуцька федерація тхеквондо». Серед них такі спортсмени, як: Єгор Наконечний, Денис Савченко, Дмитро Гудим, Тимур Богданов, Віталій Кібкала, Аміна Михайлова, Ірина Олексієнко, Марія Коробко неодноразово представляли честь кременчуцької громади на змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів.

 

Крім того, нещодавно спортсмени ГО «Кременчуцька федерація тхеквондо» стали переможцями Відкритого Кубку Полтавської області з тхеквондо.

 

Підготовкою тхеквондистів займається Василь Карелін — тренер першої категорії, майстер спорту з тхеквондо, володар чорного паску 3 ДАН.

Нагадаємо, п’ятьох спортсменів з Полтавщини відзначили державними нагородами — з них двоє з Горішніх Плавнів.

Фото: Кирило Воронцов
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Автор: Дарія Згура Фото: Кирило Воронцов
Теги: тхеквондо нагородження спортсмени сесія
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