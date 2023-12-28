Кабмін продовжив ідентифікацію пенсіонерів на три місяці: хто з 1 січня не зможе отримати пенсію

Сьогодні, 28 грудня, уряд продовжив строки для ідентифікації отримувачів пенсій в через державну фінустанову «Ощадбанк» та оновив вимоги щодо нарахування виплат.
Про таке рішення уряду повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Як зазначають у повідомленні, Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо продовження термінів проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсійних виплат в Ощадбанку ще на 3 місяці.
Постанова передбачає, що нарахування пенсійних виплат буде продовжуватися навіть у разі отримання територіальними органами Пенсійного фонду України від Ощадбанку інформації про відсутність видаткових операцій за рахунками (банківською карткою) протягом 6 місяців поспіль.
Отже, без проходження фізичної ідентифікації в Ощадбанку пенсіонери з-поміж ВПО з нового року не зможуть отримати пенсійні виплати.
На засіданні уряду внесли зміни до постанов Кабміну від 5.11.2014 року № 637 та від 8.08.2023 року № 837.
У відомстві додали, що відповідний проєкт нормативних змін напрацювали за результатами роботи Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.
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