Кабмін продовжив ідентифікацію пенсіонерів на три місяці: хто з 1 січня не зможе отримати пенсію

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Рішення стосується внутрішньо переміщених осіб (ВПО), взятих на облік до 24 лютого 2022 року

Сьогодні, 28 грудня, уряд продовжив строки для ідентифікації отримувачів пенсій в через державну фінустанову «Ощадбанк» та оновив вимоги щодо нарахування виплат.

Про таке рішення уряду повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як зазначають у повідомленні, Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо продовження термінів проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсійних виплат в Ощадбанку ще на 3 місяці.

— Продовжено строк здійснення фізичної перевірки осіб в Ощадбанку до 31 березня 2024 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року, — йдеться у повідомленні.

Постанова передбачає, що нарахування пенсійних виплат буде продовжуватися навіть у разі отримання територіальними органами Пенсійного фонду України від Ощадбанку інформації про відсутність видаткових операцій за рахунками (банківською карткою) протягом 6 місяців поспіль.

— Однак з 1 січня 2024 року у таких випадках пенсії не перераховуватимуться на рахунки їх одержувачів до проходження ними фізичної ідентифікації, — зазначають у міністерстві.

Отже, без проходження фізичної ідентифікації в Ощадбанку пенсіонери з-поміж ВПО з нового року не зможуть отримати пенсійні виплати.

На засіданні уряду внесли зміни до постанов Кабміну від 5.11.2014 року № 637 та від 8.08.2023 року № 837.

У відомстві додали, що відповідний проєкт нормативних змін напрацювали за результатами роботи Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.