Витрати по програмі розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчука перенесли на 2024 рік

За кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) планується придбання спецтехніки для КП «Кременчукводоканал»
На сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 28 грудня, депутати затвердили Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції.
Загальний обсяг ресурсів, передбачених на реалізацію цієї програми не змінився і складає понад 994 млн грн.
А зміни стосуються реалізації заходів з відновлення об’єктів критичної інфраструктури у рамках спільного з МБРР проєкту щодо розвитку міської інфраструктури. Частина витрат коштів безповоротної позики у 70,9 млн грн на придбання спецтехніки для КП «Кременчукводоканал» з поточного року переноситься на наступний.
Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту рішення міської ради, йдеться про закупівлю для комунального підприємства:
Нагадаємо, міська рада часто змінює Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, зазвичай збільшуючи її фінансування. Буває, що програма затверджується у новій редакції по декілька разів на місяць. Саме так сталося цього місяця, адже остання редакція програми була затверджена 15 грудня 2023 року.
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