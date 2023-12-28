Витрати по програмі розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчука перенесли на 2024 рік

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За кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) планується придбання спецтехніки для КП «Кременчукводоканал»

На сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 28 грудня, депутати затвердили Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції.

Загальний обсяг ресурсів, передбачених на реалізацію цієї програми не змінився і складає понад 994 млн грн.

А зміни стосуються реалізації заходів з відновлення об’єктів критичної інфраструктури у рамках спільного з МБРР проєкту щодо розвитку міської інфраструктури. Частина витрат коштів безповоротної позики у 70,9 млн грн на придбання спецтехніки для КП «Кременчукводоканал» з поточного року переноситься на наступний.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту рішення міської ради, йдеться про закупівлю для комунального підприємства:

дизель-генератора, спецтехніку (автоцистерну для харчових рідин, аварійну майстерню, екскаватор-навантажувач), електрообладнання, запірну арматуру, пересувні водоочисні комплекси

спеціального механізму для безтраншейної прокладки комунікацій.

Нагадаємо, міська рада часто змінює Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, зазвичай збільшуючи її фінансування. Буває, що програма затверджується у новій редакції по декілька разів на місяць. Саме так сталося цього місяця, адже остання редакція програми була затверджена 15 грудня 2023 року.