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Кременчук, Політика

Мер Кременчука Віталій Малецький звітує перед громадою (трансляція)

Сьогодні, 17:59 Переглядів: 184

 

На питання містян мер відповідати не буде

28 грудня о 18.00 міський голова Кременчука Віталій Малецький відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» звітуватиме перед Кременчуцькою міською територіальною громадою про роботу за 2023 рік.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Щорічний звіт проходить в режимі онлайн-трансляції:

Нагадаємо, що на засіданні виконавчого комітету міськради 22 грудня Малецький говорив, що під час звіту відповідатиме на питання містян, які слід відправляти на електронну пошту, яку обіцяли оприлюднити згодом. Вчора, 27 грудня, під час засідання регламентної комісії журналісти «Кременчуцького Телеграфа» уточнили, чи вже відома пошта, на яку потрібно слати запитання, на що нам відповіли, що її оприлюднять у день звіту, тобто сьогодні. А вже 28 грудня о 9.30 на засіданні виконкому Малецький пояснив, що не відповідатиме на питання кременчужан під час звіту, «бо їх забагато».

А проте, за його словами, жителі міста можуть поставити свої питання в чаті до трансляції на youtube. Відповісти на них мер обіцяв письмово, але лише тим, хто залишить для цього контакти.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: звіт Віталій Малецький звіт міського голови трансляція
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