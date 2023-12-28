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Кременчук, Бізнес/Робота

Можливості працевлаштування у Ferrexpo обговорили на профорієнтаційному форумі в Кременчуці

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 146 Новини компаній

Студенти мали нагоду особисто відвідати лабораторії, дізнатися перспективи навчання й довідатися про актуальність спеціальностей на сьогоденному ринку праці

«Круглий стіл», що традиційно проходить у КрНУ ім. М. В. Остроградського в грудні, познайомив випускників загальноосвітніх закладів Кременчука й Горішніх Плавнів з наявними спеціальностями, викладачами та студентами старших курсів, які розповіли найцікавіше про рівень освіти у закладі вищої освіти.

Гості закладу мали нагоду особисто відвідати лабораторії, дізнатися перспективи навчання й довідатися про актуальність спеціальностей на сьогоденному ринку праці, можливість професійного зростання та середній рівень доходу, який може принести та чи інша спеціальність.

До зустрічі долучилися й представники підприємств регіону, які добре знають про наявні вакансії й можуть порадити, яку професію краще обрати для себе. Вони презентували зразки обладнання, з якими працюють, щоб абітурієнти мали змогу наочно зрозуміти, що експлуатуватимуть, якщо оберуть для себе ту чи іншу професію.

Партнером заходу традиційно виступила залізорудна компанія Ferrexpo з активами на Полтавщині, для якої робота з перспективною молоддю завжди в пріоритеті. На її підприємствах — Полтавському, Єристівському та Біланівському ГЗК — завжди раді добре підготовленим фахівцям, які здобули вищу освіту в КрНУ ім. М. В. Остроградського. До того ж з 2022 року КрНУ в переліку закладів, з якими Ferrexpo співпрацює у рамках проєкту дуальної форми здобуття освіти, — студенти можуть і навчатися, і проходити оплачувану практику за обраним фахом безпосередньо на виробництві, щоб у максимально короткий термін опанувати потрібні вміння й навички.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo КрНУ працевлаштування форум
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