Можливості працевлаштування у Ferrexpo обговорили на профорієнтаційному форумі в Кременчуці

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 146 Новини компаній

«Круглий стіл», що традиційно проходить у КрНУ ім. М. В. Остроградського в грудні, познайомив випускників загальноосвітніх закладів Кременчука й Горішніх Плавнів з наявними спеціальностями, викладачами та студентами старших курсів, які розповіли найцікавіше про рівень освіти у закладі вищої освіти.

Гості закладу мали нагоду особисто відвідати лабораторії, дізнатися перспективи навчання й довідатися про актуальність спеціальностей на сьогоденному ринку праці, можливість професійного зростання та середній рівень доходу, який може принести та чи інша спеціальність.

До зустрічі долучилися й представники підприємств регіону, які добре знають про наявні вакансії й можуть порадити, яку професію краще обрати для себе. Вони презентували зразки обладнання, з якими працюють, щоб абітурієнти мали змогу наочно зрозуміти, що експлуатуватимуть, якщо оберуть для себе ту чи іншу професію.

Партнером заходу традиційно виступила залізорудна компанія Ferrexpo з активами на Полтавщині, для якої робота з перспективною молоддю завжди в пріоритеті. На її підприємствах — Полтавському, Єристівському та Біланівському ГЗК — завжди раді добре підготовленим фахівцям, які здобули вищу освіту в КрНУ ім. М. В. Остроградського. До того ж з 2022 року КрНУ в переліку закладів, з якими Ferrexpo співпрацює у рамках проєкту дуальної форми здобуття освіти, — студенти можуть і навчатися, і проходити оплачувану практику за обраним фахом безпосередньо на виробництві, щоб у максимально короткий термін опанувати потрібні вміння й навички.