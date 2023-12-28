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Топ новина, Кременчук, Гроші

Вікна у помешканні для переселенців ставить фірма доньки ексмера Бабаєва

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 418

 

Договір укладено без використання електронної системи закупівель. Які саме вікна ставлять та їх кількість — у документації замовник не вказав

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради замовив послуги ремонту у товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Житлоінвест» під керуванням доньки ексмера Олега Бабаєва за 515 тис. 386 грн. Підрядник міняє старі дерев’яні вікна на нові металопластикові у гуртожитку для переселенців, що розташований на провулку Тецівський.

Зазначимо, на послуги фірми гроші виділяються зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

З електронної системи публічних закупівель Prozorro стало відомо, що договір укладено без використання електронної системи закупівель — виконком напряму замовив ремонт у ТОВ «Житлоінвест».
Наразі у помешканні для переселенців пошкоджене віконне скло, подекуди його взагалі немає, також є порушення герметизації дерев’яних рам — у будівлі не зберігається тепло. Разом зі зниженням температури нині там  жити неможливо, повідомив замовник.

Через обмежений час виконком не може проводити закупівлі протягом 2 місяців, тому напряму замовили ремонт у фірми. Які саме вікна ставитимуть та їх кількість — у документації не вказано, але відомо, що обсяг робіт становить 219,45 м². Тобто виконком платить понад 2 тисячі гривень за кожен м². «Кременчуцький ТелеграфЪ» направив запит замовнику, щоб встановити деталі ремонту.

За даними YouControl, кінцевим бенефіціаром «Житлоінвест» є донька ексмера Олега Бабаєва Анна Бабаєва (Тертична), а одним із засновників фірми — приватне підприємство «Виробничо-комерційна фірма «Укрпродукт-2000», яким Анна і володіє. Також серед кількох засновників ТОВ «Житлоінвест» вказано ім’я доньки Олександра Плужника — колишнього очільника Полтавського УБОЗа та фігуранта журналістських розслідувань.

З Clarity project стало відомо, що ТОВ «Житлоінвест» брало участь у 13 закупівлях, у 12 з яких стало переможцем. Найбільше послугами фірми скористався виконавчий комітет Кременчуцької міської ради на загальну суму 46 млн 968 тис. 886 грн.

У трьох тендерах з комунальним госпрозрахунковим житлово-експлуатаційним господарством (КГЖЕП) «Автозаводське» виявили ризики. Зокрема, один з найбільших ризиків виявили у договорі за 2022 рік з «Автозаводське». Тоді господарство замовляло ремонт тимчасового житла для переселенців на пров. Квітки Цісик — єдиним учасником був «Житлоінвест», який переміг і виконав роботи за 1 млн 747 тис. 336 грн, хоча спочатку ціна була на понад 120 тисяч гривень більша. 

У трьох закупівлях виконкому у фірми знизили ціни у понад 100 тисяч гривень, подекуди — понад 300 тис. грн. Мова йде про придбання мобільних лазень-пралень для військових, про які «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав неодноразово. Нагадаємо, під час закупівель лазень ТЪ виявив, що замовник (виконком) прописував умови тендерної документації під конкретного постачальника товару — ТОВ «Житлоінвест». Попри те, що конкуренція була (на торги приходили й інші учасники), виконком систематично відхиляв найбільш економічно вигідні пропозиції. Державна аудиторська служба України перевірила закупівлю мобільних комплексів для прання та гігієни і дійшли висновку про безпідставне відхилення мерією дешевшої тендерної пропозиції.

Що передувало

У травні кременчуцька влада викупила у комунальну власність адміністративно-службову будівлю загальною площею 1720 квадратних метрів, яка знаходиться на провулку Тецівському за понад 9 млн грн. Тоді з будівлі планували зробити житло для вимушених переселенців. У листопаді на помешкання виділили 515 тис. 386 грн на встановлення нових вікон.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Prozorro.Продажі
Теги: Житлоінвест виконком закупівлі ВПО Prozorro
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