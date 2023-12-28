У Кременчуці відкрили дитячу кімнату для дітей-переселенців

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 57

Сприяли цьому представники благодійного фонду та Організації Об’єднаних Націй

У Кременчуці на Молодіжному відкрили дитячу кімнату для внутрішньо переміщених дітей. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

До відкриття простору для дітей долучилися Благодійний фонд «Право на захист» та представники Управління Верховного комісара у справах біженців ООН.

Дитяча кімната обладнана м'якими меблями, де маленькі переселенці зможуть грати в настільні ігри та займатися творчістю.

Нагадаємо, у колишньому Кременчуцькому обласному дитячому психоневрологічному санаторії «Славутич» планують зробити тимчасове помешкання для переселенців.