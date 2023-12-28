Голова Нацполіції висловився проти мобілізації правоохоронців та їх залучення до вручення повісток

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Іван Вигівський вважає, що правоохоронці вже максимально залучені до виконання завдань із забезпечення безпеки та оборони країни

Голова Національної поліції Іван Вигівський, коментуючи в інтерв’ю «Українським новинам» пропозиції мобілізувати 100 тисяч правоохоронців, заявив, що вони й так уже максимально залучені до виконання завдань із забезпечення безпеки та оборони країни. Він пояснив, що зараз у штаті Національної поліції налічується не 250 тисяч, а 120 тисяч поліціянтів.

— Стосовно пропозиції мобілізувати 100 тисяч поліціянтів можу сказати, що ми вже максимально залучені до складу Сил безпеки й оборони, а також дбаємо і про внутрішній фронт та безпеку всередині країни, — сказав він.

За словами Івана Вигівського, ті правоохоронці, які могли та хотіли піти на фронт, вже пішли. Він додав, що Нацполіція «не може переводити людей у ЗСУ», як, наприклад, СБУ.

— СБУ може, тому що вони є військовослужбовцями. У нас же спеціальні, а не військові звання, і ми не можемо переводити. У нас тільки один алгоритм — це звільнення. Хто хотів воювати, також мав можливість долучитися до бригади поліції «Лють», — пояснив голова Нацполіції.

Він розповів, що поліціянти з офіцерським званням, які переходять до ЗСУ, ідуть туди рядовими, якщо вони не служили в армії або не навчалися на військовій кафедрі, адже мають не військове офіцерське звання. За тими поліціянтами, хто служить у бригаді Нацполіції «Лють», зберігається звання та місце, з якого вони пішли воювати.

Зауважимо, що мобілізувати на війну правоохоронців пропонували декілька українських політиків та громадських активістів. Зокрема, екскомандир роти батальйону «Айдар», ветеран АТО Євген Дикий пропонував мобілізувати 100 тисяч поліціянтів. При цьому він наголошував, що Україні не потрібні 250 тисяч правоохоронців у тилу. Тож, Іван Вигівський спростував названу ним цифру.

Голова Нацполіції також висловився проти ідеї, закладеної у законопроєкті про удосконалення мобілізації, щодо надання поліціянтам повноважень самостійно, без участі представників ТЦК та СП, вручати повістки військовозобов’язаним.

— Ми вважаємо, що кожен має займатися своєю роботою… У нас достатньо роботи. Ми і так максимально допомагаємо у мобілізації, встановлюємо місця знаходження ухилянтів, — заявив Іван Вигівський.

Нагадуємо, 25 грудня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти — щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби та щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.