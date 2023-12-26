Затримання та штрафи до 204 тисяч гривень: уряд пропонує посилити відповідальність за порушення мобілізації

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«Кременчуцький ТелеграфЪ» проаналізував, які зміни пропонує законопроєкт, та дізнався, як Кременчуцький РТЦК та СП працює над тим, щоб дати можливість призваним самим обирати частину та підрозділ, у якому вони хотіли б проходити службу

Учора, 25 грудня, Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 10379 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Кримінального кодексу України (ККУ) щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

У пояснювальній записці до законопроєкту потреба у його ухваленні обґрунтовується «необхідністю удосконалення організаційно-правових засад комплектування ЗСУ та посилення відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Цей проєкт закону був внесений разом із законопроєктом № 10378, який передбачає зміни до законодавчих актів України щодо удосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Що змінюється

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, ним пропонується:

збільшити штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

дозволити не складати адмінпротокол за правопорушення, розгляд яких віднесено до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), якщо особа не з’являється без поважних причин на виклик ТЦК та СП, бувши належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику (за наявністю інформації, що підтверджує отримання виклику);

запровадити можливість затримання порушників законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, правил військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації, під час дії воєнного стану на строк до 3- х годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи або з’ясування обставин правопорушення — до 3- х діб ;

доповнити склад кримінального правопорушення — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації — ознакою «у тому числі відмову від проходження медичного огляду».

Штрафи за порушення правил військового обліку збільшать удесятеро

Законопроєкт передбачає зміни до норм статей 210 та 2101 КУпАП, які встановлюють відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку та за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок, військову службу та мобілізацію відповідно. Зокрема пропонується підвищити розміри штрафів:

за порушення правил військового обліку — штраф від 8 500 до 17 000 грн (за чинним законодавством розмір цього штрафу 510-850 грн, а при повторному правопорушенні протягом року — 850-1700 грн);

(за чинним законодавством розмір цього штрафу 510-850 грн, а при повторному правопорушенні протягом року — 850-1700 грн); за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію — штраф від 34 000 грн до 85 000 грн для громадян та посадових осіб (за чинним законодавством розмір цього штрафу 1700–3400 грн для громадян та 3400–5100 грн для посадових осіб, а при повторному правопорушенні протягом року — 3400–5100 грн та 5100–8500 грн відповідно);

для громадян та посадових осіб (за чинним законодавством розмір цього штрафу 1700–3400 грн для громадян та 3400–5100 грн для посадових осіб, а при повторному правопорушенні протягом року — 3400–5100 грн та 5100–8500 грн відповідно); за ті ж порушення, але в особливий період (наприклад, під час дії воєнного стану) штраф для громадян та посадових осіб пропонується встановити від 153 000 до 204 000 грн (чинним законодавством підвищення розміру штрафу в особливий період не передбачено).

Ще одна важлива зміна, яку пропонується внести до КУпАП — в особливий період штраф за вчинення правопорушень, передбачених статтями 210, 2101 КУпАП, може бути накладено протягом 3-х років з дня вчинення або виявлення!

Зміни у Кримінальному кодексі

Законопроєкт передбачає лише одну зміну у Кримінальному кодексі України.

До статті 336, яка передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі за ухилення від призову під час мобілізації, вноситься доповнення. Під ухиленням від призову розуміється також відмова від проходження медогляду. Зазвичай, військовозобов’язані під час уточнення військово-облікових даних в ТЦК та СП проходять військово-лікарську комісію, яка визначає ступінь придатності до проходження військової служби.

Що кажуть у кременчуцькому ТЦК та СП

— Уточнення облікових даних передбачає не тільки уточнення місця проживання чи роботи, а й уточнення даних щодо стану здоров’я військовозобов’язаного. Тобто він має проходити військово-лікарську комісію (ВЛК — ред.), яка визначає ступень придатності до проходження військової служби, — зазначив виконувач обов'язків начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Мирослав Волков.

За його словами, у Кременчуці створені та працюють дві ВЛК, що дозволяє розвантажити їх роботу та ретельно перевіряти стан здоров’я військовозобов’язаних. Вони працюють у приміщеннях поліклініки КМП «Лікарня Придніпровська» (колишня залізничні лікарня — ред.) та у приміщенні колишньої Четвертої поліклініки на Молодіжному КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».

— Якщо ВЛК визнає військовозобов’язаного придатним до проходження військової служби, то він потрапляє на психологічне тестування. І лише якщо проходить це тестування, то може бути призваний та направлений до навчального центра, — пояснив Мирослав Волков.

Він зауважив, що усі мобілізовані спочатку потрапляють до навчальних центрів, де проходять військовий вишкіл. І лише після підготовки мобілізований потрапляє до військової частини та свого підрозділу на посаду, відповідно до отриманої військової спеціальності.

— Але це не означає, що після цього мобілізований одразу потрапить до зони ведення бойових дій. Є багато військових частин та підрозділів, які не беруть участі у бойових діях і не факт, що колись вони будуть задіяні на фронті, — додав Мирослав Волков.

Він також розповів, що у Кременчуцькому РТЦК та СП зараз працюють над тим, щоб дати можливість призваним на військову службу самим обирати військову частину та підрозділ, у якому вони хотіли б проходити службу.

— Ми працюємо над цим. Проте, є певні труднощі, адже є обов’язкові плани на комплектування конкретних військових частин. Гадаю, що з часом ці питання будуть врегульовані, — заявив керівник Кременчуцького РТЦК та СП.

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 10378 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Уряд очікує, що його ухвалення покращить процес комплектування ЗСУ та інших військових формувань особовим складом під час проведення загальної мобілізації.