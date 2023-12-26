Затримання та штрафи до 204 тисяч гривень: уряд пропонує посилити відповідальність за порушення мобілізації

«Кременчуцький ТелеграфЪ» проаналізував, які зміни пропонує законопроєкт, та дізнався, як Кременчуцький РТЦК та СП працює над тим, щоб дати можливість призваним самим обирати частину та підрозділ, у якому вони хотіли б проходити службу
Учора, 25 грудня, Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 10379 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Кримінального кодексу України (ККУ) щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.
У пояснювальній записці до законопроєкту потреба у його ухваленні обґрунтовується «необхідністю удосконалення організаційно-правових засад комплектування ЗСУ та посилення відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Цей проєкт закону був внесений разом із законопроєктом № 10378, який передбачає зміни до законодавчих актів України щодо удосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, ним пропонується:
Законопроєкт передбачає зміни до норм статей 210 та 2101 КУпАП, які встановлюють відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку та за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок, військову службу та мобілізацію відповідно. Зокрема пропонується підвищити розміри штрафів:
Ще одна важлива зміна, яку пропонується внести до КУпАП — в особливий період штраф за вчинення правопорушень, передбачених статтями 210, 2101 КУпАП, може бути накладено протягом 3-х років з дня вчинення або виявлення!
Законопроєкт передбачає лише одну зміну у Кримінальному кодексі України.
До статті 336, яка передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі за ухилення від призову під час мобілізації, вноситься доповнення. Під ухиленням від призову розуміється також відмова від проходження медогляду. Зазвичай, військовозобов’язані під час уточнення військово-облікових даних в ТЦК та СП проходять військово-лікарську комісію, яка визначає ступінь придатності до проходження військової служби.
За його словами, у Кременчуці створені та працюють дві ВЛК, що дозволяє розвантажити їх роботу та ретельно перевіряти стан здоров’я військовозобов’язаних. Вони працюють у приміщеннях поліклініки КМП «Лікарня Придніпровська» (колишня залізничні лікарня — ред.) та у приміщенні колишньої Четвертої поліклініки на Молодіжному КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».
Він зауважив, що усі мобілізовані спочатку потрапляють до навчальних центрів, де проходять військовий вишкіл. І лише після підготовки мобілізований потрапляє до військової частини та свого підрозділу на посаду, відповідно до отриманої військової спеціальності.
Він також розповів, що у Кременчуцькому РТЦК та СП зараз працюють над тим, щоб дати можливість призваним на військову службу самим обирати військову частину та підрозділ, у якому вони хотіли б проходити службу.
Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 10378 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Уряд очікує, що його ухвалення покращить процес комплектування ЗСУ та інших військових формувань особовим складом під час проведення загальної мобілізації.
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