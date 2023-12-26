Двоє юних кременчужан вибороли призові місця на змаганнях з плавання у Кам'янському

Минулими вихідними у Кам’янському пройшов Відкритий Різдвяний Кубок Swim Sharks з плавання. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
У змаганнях взяли участь 435 спортсменів з 14 міст України.
Кременчук традиційно представляли вихованці Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1:
Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі спортсменки здобули 7 нагород на змаганнях із чирлідингу.
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