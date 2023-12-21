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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі спортсменки здобули 7 нагород на змаганнях із чирлідингу

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 153

 

Це був дебют дівчат на Всеукраїнських змаганнях

Вихованки Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи імені В. Кисельова Cheer team «Infinity» здобули 7 медалей на Кубку України з чирлідингу 2023. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Змагання відбувалися 16 грудня у Львові. До них долучилися понад 1500 спортсменів із більш як 10 міст України, зокрема й Кременчука.

За підсумками змагань команда здобула 2 нагороди у золотому фіналі, 3 нагороди у срібному фіналі та 2 нагороди в бронзовому фіналі.

Нагадаємо, цього року кременчуцька команда з чирлідингу завоювала золоті нагороди на Чемпіонаті України у Львові.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчук офіційний
Теги: змагання чирлідинг КДЮСШ ім. Володимира Кисельова
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