Кременчуцькі спортсменки здобули 7 нагород на змаганнях із чирлідингу

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 153

Це був дебют дівчат на Всеукраїнських змаганнях

Вихованки Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи імені В. Кисельова Cheer team «Infinity» здобули 7 медалей на Кубку України з чирлідингу 2023. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Змагання відбувалися 16 грудня у Львові. До них долучилися понад 1500 спортсменів із більш як 10 міст України, зокрема й Кременчука.

За підсумками змагань команда здобула 2 нагороди у золотому фіналі, 3 нагороди у срібному фіналі та 2 нагороди в бронзовому фіналі.

Нагадаємо, цього року кременчуцька команда з чирлідингу завоювала золоті нагороди на Чемпіонаті України у Львові.