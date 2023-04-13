Кременчужанки завоювали золоті нагороди на чемпіонаті України з чирлідингу

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 250

Минулими вихідними у Львові пройшов чемпіонат України з чирлідингу та чирспорту, на якому Кременчук представляла команда з КДЮСШ імені В. Кисельова «Чирлідинг all female». Дівчата посіли перше місце в командній дисципліні.

Також на змаганнях представляли соло-виступи у різних вікових категоріях. Кароліна Вусик, Дар'я Тимошенко, Софія Гольберг та Лілія Скрягіна показали чудові результати, зайнявши перші та другі місця. Діану Уварову також відзначили на змаганнях, спортсменка посіла третє місце серед юніорів професійної ліги.