Як минула доба на Кременчуччині: пожежі, п'яні дебошири та котик на дереві

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 179

Чотири надзвичайні події, чотири п'яних дебошири та двоє п'яних водіїв

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом рятувальники чотири рази виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 12 квітня, о 9.05 у Кременчуці на вулиці Правобережній знімали з дерева котика. На місці працювала 15 державна пожежно-рятувальна частина.

Також вчора о 12.08 у Кременчуці на кварталі 287 в одному із будинків загорілась електрощитова. На місці працювала 14 державна пожежно-рятувальна частина.

Того ж дня о 13.15 на вулиці Лікаря Богаєвського у гаражі сталось коротке замикання без послідуючого горіння.

Ще 12 квітня о 15.15 у Кременчуці на вулиці Макаренка сталась пожежа в нежитловій забудові.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Також на 4 людей поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.