Валюта дорожчає: де в Кременчуці найвигідніше обмінювати долар, євро та злотий 13 квітня

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 228

У четвер, 13 квітня, Національний банк України продовжив підвищувати офіційний курс валют. Євро у порівнянні з вчорашнім днем подорожчав на 6 копійок, а польський злотий – на 2 копійки.

Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

На готівковому ринку долар та злотий подорожчали на 5-10 копійок, євро в купівлі також подорожчав на 10 копійок.

Сьогодні у відділеннях банків в Кременчуці:

Д олар США

купують - по 37,10 — 37,56 грн,

продають - по 37,60 — 38,40 грн.

Найвигідніший курс здачі – у Полтава-Банку (37,56 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі – у ПриватБанку (37,60 грн за $1).

Варто розуміти, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Є вро

купують - по 39,90 — 40,80 грн,

продають - по 40,80 — 41,75 грн.

Найвигідніший курс здачі - у Райффайзен Банку (40,80 грн).

Найвигідніший курс купівлі - в Укргазбанку (40,80 грн).

З лотий

купують - по 8,25 — 8,55 грн,

продають - по 8,77 — 8,95 грн.

Найвигідніший курс здачі – у Креді Агріколь Банку (8,55 грн).

Найвигідніший курс купівлі - у Полтава-Банку (8,77 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів +380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від $500 або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну, можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

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Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається таким з 21 липня 2022 року). Офіційний курс євро у порівнянні з вчорашнім днем підвищився на 6 копійок, а курс злотого – на 2 копійки.

Курс валют НБУ на 13 .0 4 .2023 року: