«Так і не отримала диплом»: у Кременчуці вшанували пам'ять Софії Винник, яка загинула в «Амсторі»

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12 квітня у Кременчуці в обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» вшанували пам'ять випускниці Софії Винник. Дівчина загинула 27 червня під час ракетного обстрілу ТЦ «Амстор». У день загибелі Софії лунала повітряна тривога, й у день вшанування її пам'яті вона теж пролунала, тож захід відбувся в укритті.

Вшанування пам'яті розпочалось з перегляду світлин та згадки про те, якою була Софія Винник. Софія була невисокого зросту, завжди усміхнена, активна, витончена та делікатна. Такою її пам'ятають викладачі та студенти. А вчителі з Бреусівського ліцею, де Софія навчалась до того, як стати студенткою, згадують, що вона була дуже творчою та співочою дівчиною.

За словами очільниці академії Лесі Крупіної, дівчина навчалась на наймирнішу професію, хотіла бути вихователькою закладів дошкільної освіти. Але за два дні до видачі диплома та випускного російська ракета обірвала життя Софії Винник. На той час у дівчини вже навіть була куплена випускна сукня. Їй назавжди залишиться 19 років. Академія залишила собі копію диплома для музею, а оригінал забрали найрідніші люди Софії. В «Амсторі» Софія працювала тимчасово, мріяла працювати за спеціальністю.

За словами класної керівниці Тетяни Алєксєєвої, Софія була дуже креативною, брала участь у різних заходах академії, підходила до цього завжди відповідально. Пригадала Тетяна Миколаївна і той фатальний день.

– Це було дуже страшно. Одразу після вибуху мені зателефонувала найкраща подруга Софії й сказала, що вона не відповідає на дзвінки, тож попросила номери телефонів батьків. Ми до останнього сподівались, що її знайдуть живою. Так проходили дні пошуків, а ми все сподівались... – розповіла Тетяна Алєксєєва.

Пригадала той день і очільниця академії Леся Крупіна.

– Одразу після вибуху ми почали моніторити, чи знаходився там хтось із наших працівників чи здобувачів освіти. Коли ми дізнались, хто з нашого оточення не виходить на зв'язок, ми почали дзвонити рідним, аби дізнатись, чи то тимчасово відсутній зв'язок, чи сталось щось непоправне. Так ми й дізнались, так і почався пошук. Була надія, але вона розтанула, коли підтвердився ДНК аналіз, – розповіла Леся Крупіна.

Так, під час обстрілу ТЦ «Амстор» загинули дві людини, пов'язані з академією: Ольга Павленко – мати випускниці та Софія Винник – випускниця. Тож 12 квітня 2023 року вирішили зафіксувати пам'ять про Софію та мисткиню Олю Кольорово висадженням куща калини, який прикрасили великодніми писанками. Їх студенти та викладачі розмалювали під час заходу.

Кущ калини висадили на подвір'ї академії.