«У неї був талант до всього, за що б не бралася»: у Кременчуці пройшов захід, присвячений Олі Кольорово

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17 березня у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені А.С. Макаренка (колишній педколедж) відбувся захід, присвячений пам'яті мисткині Ольги Павленко (Оля Кольорово – її псевдонім), яка загинула у ТЦ «Амстор».

Життя та творчість художниці Олі Кольорово

Ольга Миколаївна Павленко народилася 10 лютого 1984 року в селі Успенці Кіровоградської області. Вона вступила до Кременчуцького педучилища імені А. С. Макаренка, щоб стати вчителем образотворчого мистецтва. Була відмінницею, відповідально ставлячись як до навчання, так і до іншого у своєму житті. А наприкінці II курсу, успішно склавши іспити на атестат зрілості, стала студенткою Кіровоградського педагогічного університету імені В. Винниченка. Оля здобула професію вчителя зарубіжної літератури й німецької мови, вивчати яку як другу іноземну почала в педучилищі.

Ольга багато малювала. В основному олійними фарбами, використовуючи одно- й багатошарову техніки. Мала власний стиль живопису. Любила малювати квіти, часто вдавалася до контрастних рішень – ними вона передавала настрій, не боялася сміливих експериментів у творчості. Більшість довоєнних робіт – декоративний живопис і пейзажі, присвячені рідному селу Успенці. Її художні роботи майже не експонувалися, більшість зберігається в архівах її родини, а деякі – у приватних колекціях людей, які їх придбали.

Роботи Олі Кольорово та її фото

У 2014 році на колишньому бульварі Пушкіна відбулася перша благодійна виставка-аукціон «Восьмий колір», яку організувала мисткиня. Темою стали картини всесвітньо відомих художників. Виручені кошти передали онкохворій дівчинці.

У 2014 році, розробивши ідею логотипа й концепту, започаткувала студію мистецтв «Кольорово». Важливим завданням діяльності студії «Кольорово» стала інклюзивна освіта. «Мама Оля» проводила безкоштовні заняття для дітей з особливими потребами. У 2021 році кілька учнів Ольги Павленко взяли участь у міжнародному художньому конкурсі «Козак-Арт» (м. Афіни, Греція), де посіли призові місця. Як нагороду отримали поїздку до літнього табору відпочинку в Греції.

У 2018 році Ольга Павленко відкрила ще одну студію, яка дістала назву «Фуд-художник». Там різновікові діти й дорослі вчилися готувати різні страви разом із шеф-кухарем. У травні 2019 року учасники взяли участь у кулінарному фестивалі кухонь народів світу (Афіни, Греція). На ньому українські кухарчуки разом із «мамою Олею» представляли нашу кухню.

У 2020 році Оля почала створення книги рецептів автентичних страв з різних регіонів України «Жива українська кухня». Рецепти були отримані з живого спілкування, давніх записів або фольклору, їх вона збирала особисто. Ілюстрації, дизайн та концепцію книги жінка розробила сама. Гастроблогерка планувала, що її книга рецептів матиме кілька частин, та встигла завершити лише першу. Наприкінці лютого 2022 року у США був організований мистецький фестиваль для української спільноти, де вона мала презентувала свою книгу, але через початок повномаштабного вторгнення його скасували.

На початку великої війни Ольга потрапила в місто Орландо у США. Намалювала там серію картин. На початку травня їх показували на благодійній виставці українських художників та ілюстраторів Ukrainian artists defending freedom. Тоді вдалося зібрати $8 тисяч, які спрямували на гуманітарну допомогу українцям. Але Ольга дуже сумувала за рідною Полтавщиною, тому повернулася в Україну.

27 червня 2022 року мисткиня загинула під час ракетного обстрілу ТЦ «Амстор». Її ідентифікували за яскравим волоссям. Поховали 38-річну Ольгу Павленко 7 липня в селі Успенці Онуфріївської селищної ради, що на Кіровоградщині. У неї залишилися батьки та донька Софія.

Вже після її смерті відомий шеф-кухар Євген Клопотенко приготував пляцку «Маківник» за рецептом Олі Кольорово.

Знайомі згадують Ольгу як світлу та життєрадісну людину, яку всі любили

Класний керівник Ольги Павленко Тетяна Ярова провела на заході майстер-клас – запропонувала кожному створити квітку у пам'ять про яскраву людину, якою була мисткиня. Потім з цих квітів склали вінок. Також присутніх пригостили вергунами за рецептом гастроблогерки Олі Кольорово.

- Сильна, вільна, незалежна, як і земля, яку вона безмежно любила усім серцем. Що б не ставалося, мама завжди підіймалася і йшла далі. Саме тому вона змогла все це створити, і саме тому стільком людям була небайдужа її доля, – так говорить про Ольгу Павленко її дочка Софія Філоновська.

І хоча Ольги вже немає в живих, її спадщина не забута. Катерина Шара, яка навчається у ліцеї «Політ», у своїй науковій роботі для Малої академії наук досліджувала творчість Ольги Павленко і зайняла II місце на обласному етапі конкурсу-захисту робіт МАН.

- Тема моєї роботи – це розповідь про Олю Павленко як художницю, людину, яка поширювала українську культурну спадщину не тільки по всій Україні, а у світі. Ольга Павленко була дуже доброю, вона робила виставки-аукціони, щоб допомогти онкохворим дітям. Вона займалася безкоштовно з дітьми з аутизмом та синдромом Дауна. Вона наголошувала: «Діти з особливими потребами не можуть добре говорити, але відчувають краще за будь-кого з нас!» Цим дітям Оля приділяла значну увагу, і хоч у багатьох із них були складнощі з соціалізацією, до неї вони завжди бігли обійматися, – каже Катерина Шара.

Тетяна Савченко, яка працює викладачем української мови та літератури у ліцеї «Політ», поділилася з нами:

- Мені пощастило познайомитися з цією світлою, творчою, чудовою жінкою, тому що ми відвідували 3-4 роки тому творчі зустрічі, які вона організовувала. Вона проводила майстер-класи, і мої випускники, учні ліцею, відвідували її студію «Кольорово» і прилучилися до мистецтва живопису. Зараз вони продовжують цим займатися, навчаючись уже у закладах вищої освіти. Я навчала дочку Ольги Павленко. Софія Філоновська – випускниця 2022 року, така ж творча. Можливо, не така темпераментна, як мама, але завжди з власною думкою, абсолютно не байдужа до того, що відбувалося у нашому закладі. Мама передала їй у спадок і навчила малювати. Софія брала участь у різних творчих конкурсах не тільки в Україні, а й закордоном. Вона навчалася на історико-економічному профілі, але продовжує вчитися на творчу професію у вищому навчальному закладі.

Леся Крупіна, директорка Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії, повідомила, що рідні мисткині не змогли прийти на зустріч, бо для них згадки про неї ще надто болісні:

- Ольга Павленко – одна із 22 жертв в «Амсторі». Це наша випускниця. І мама нашої випускниці ліцею «Політ» (Софії Філоновської – ред.). Це особистість, якою ми можемо пишатися, тому що вона була творчою, поспішала жити, ніби щось відчувала. Вона могла навчатися у коледжі у нас чотири роки, але після другого курсу поспішила вступати в Кіровоградський університет. Спогади про неї: завжди динамічна, швидка, енергійна, з рюкзаком, з великою кількістю планів та малою кількістю часу. Але при цій динаміці й, можливо, нестандартному стайлу, це людина, у якої була дуже глибока філософія життя. Оля могла опинитися у цей день у будь-якій точці світу, але ось так сталося, що вона була там (в «Амсторі» – ред.), і її життя трагічно обірвалося. Тут можна розмірковувати, чи це доля, але ми точно знаємо, хто винен у цьому! Є цьому конкретний винуватець, який відібрав у неї життя. Для рідних і близьких ще більш болючими є спогади й розмови про Олю. Ми пропонували долучитися і доньці Олі, і родині, але поки що вони звикають жити без неї, хоча це дуже тяжко. Ми сьогоднішнім заходом передамо нашу підтримку, що ми пам’ятаємо, любимо, цінуємо.

Класна керівниця Ольги Павленко Тетяна Ярова розповіла, що Оля була старостою у своїй групі:

- Я працювала у коледжі, Оля була студенткою у моїй групі, а я – її класним керівником. Дуже гарна, яскрава, сонячна дівчинка, я її пам’ятаю завжди усміхненою, доброзичливою. Світла душа! Дуже талановита. До речі, у неї був талант до всього, за що б вона не бралася, вона все робила з таким величезним задоволенням. Вона любила вчитися, із задоволенням опановувала нові техніки, багато читала. І ще у неї був талант спілкування! До неї усі зверталися, тому що така тепла, розкрита душа, коли могла кожного обігріти й щось порадити. Її любили студенти та одногрупники. Її життя дуже коротке, але воно настільки яскраве!

Хвилиною мовчання присутні на заході вшанували пам’ять Ольги Павленко

У цьому році мисткині мало б виповнитися 39 років. Незабаром у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відбудеться захід, присвячений студентці Софії Винник, яка також загинула в «Амсторі».