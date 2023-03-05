Хто з кременчуцьких учнів стали переможцями обласного етапу конкурсу-захисту робіт МАН

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На всеукраїнському рівні юні науковці представлятимуть Кременчук в квітні цього року

26 лютого завершився обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Про це повідомляє департамент освіти Кременчука. Свої роботи представили 523 учасники зі всієї Полтавщини, 280 із них зайняли призові місця (перші місця здобули 65 учнів).

Захист наукових проєктів проходив у 65 різних секціях за 4 профілями: гуманітарний, природничий, суспільний, фізико-математичний і технічний. Конкурсанти брали участь у трьох розділах: заочне оцінювання дослідницьких робіт, постерний захист, наукова конференція.

Якщо брати результати учнів нашого міста, то Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь» набрав найбільшу кількість нагород, виборовши 7 «золотих» медалей, 6 «срібних» та 7 «бронзових». Окрім того, два педагоги ліцею – заступник директора з навчально-виховної роботи О.В. Пропастіна та учитель математики С.М. Ховрак – підготували аж по 4 призери обласного етапу МАНу. По двоє вихованців цих учителів поїдуть представляти Кременчук на фінальному, всеукраїнському етапі конкурсу-захисту.

Також багато призових місць у ліцею «Політ» та Кременчуцького ліцею №30 «Олімп».

Окрім призових місць, учасників конкурсу відзначали за актуальність та креативність науково-дослідницьких робіт.

На всеукраїнському рівні юні науковці представлятимуть Кременчук вже в квітні цього року.

Результати юних науковців з Кременчука, які стали переможцями обласного етапу, дивіться нижче.

Відділення мовознавства

Секція «Українська мова»:

Бондаренко Альона – 10 клас, ліцей «Політ» – ІІІ місце

Денисенко Єлизавета – 11 клас, ліцей «Політ» – ІІІ місце

Галабудська Софія – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум» – ІІІ місце

Секція «Англійська мова»:

Плоха Софія – 10 клас, ліцей «Політ» – ІІІ місце

Плахотна Марія – 10 клас, Кременчуцький ліцей №10 «Лінгвіст» – ІІ місце

Казарян Сергій – 8 клас, Кременчуцький ліцей № 5 імені Т.Г. Шевченка – ІІІ місце

Олійникова Аліна – 11 клас, Кременчуцький ліцей №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя – І місце

Секція «Німецька мова»:

Шевченко Сергій – 9 клас, Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» – І місце

Секція «Польська мова»:

Кущій Анастасія – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант» – І місце

Секція «Українська література»:

Коломієць Марія – 11 клас, ліцей «Політ» – ІІІ місце

Гафяк Олена – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» – ІІІ місце

Сімакова Софія – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант» – ІІ місце

Секція «Зарубіжна література»:

Гомілко Ангеліна – 11 клас, Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп» імені Н. М. Шевченко – ІІ місце

Гладир Марія – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум» – ІІІ місце

Єрмакова Софія – 9 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – ІІ місце

Секція «Фольклористика»:

Кудрицька Єлизавета – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко – ІІ місце

Білозубенко Дар’я – 9 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – ІІІ місце

Секція «Мистецтвознавство»:

Шара Катерина – 9 клас, ліцей «Політ» – ІІ місце

Лисенко Світлана – 10 клас, Кременчуцький ліцей №25 «Гуманітарний колегіум» – ІІІ місце

Куценко Каріна – 10 клас, Кременчуцький ліцей №25 «Гуманітарний колегіум» – ІІІ місце

Божинська Діана – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко – ІІ місце

Ковалевська Олександра – 9 клас, Кременчуцька гімназія № 19 – ІІІ місце

Секція «Кримськотатарська гуманітаристика»:

Чуб Ярина – 11 клас, ліцей «Політ» – ІІ місце

Єрмакова Софія – 9 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – І місце

Секція «Літературна творчість»:

Самборська Софія – 11 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – І місце

Шишкіна Ангеліна – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант» – ІІІ місце

Лях Валерія – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант» – ІІ місце

Єгорова Юлія – 11 клас, Кременчуцький ліцей № 5 імені Т. Г. Шевченка – ІІІ місце

Відділення наук про землю

Секція «Гідрологія»:

Мірошниченко Авеліна – 8 клас, Кременчуцька гімназія №2 – ІІІ місце

Відділення хімії та біології

Секція «Медицина»:

Мирна Євгенія – 9 клас, Кременчуцький ліцей № 17 «Вибір» імені М. Г. Неленя – ІІІ місце

Секція «Біологія людини»:

Кузик Ольга – 11 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – І місце

Секція «Хімія»:

Кохан Кароліна – 9 клас, Кременчуцький ліцей № 17 «Вибір» імені М. Г. Неленя – ІІ місце

Секція «Загальна біологія»:

Бояринцова Поліна – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 17 «Вибір» імені М.Г. Неленя – І місце

Секція «Ботаніка»:

Бондарь Нікіта – 9 клас, Кременчуцька гімназія № 2 – ІІ місце

Секція «Охорона здоров'я»:

Жила Анна – 11 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – ІІ місце

Обревко Надія – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» – І місце

Відділення екології та аграрних наук

Секція «Агрономія»:

Яковенко Віра – 8 клас, Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко – ІІІ місце

Секція «Технологія виробництва продукції тваринництва та ветеринарна медицина»:

Гуржій Вероніка – 9 клас, Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко – ІІ місце

Хрипун Юлія – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – ІІ місце

Секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування»:

Головня Андрій – 9 клас, Кременчуцька гімназія №2 – ІІІ місце

Відділення філософії та суспільствознавства

Секція «Релігієзнавство»:

Колбунцов Дмитро – 11 клас, Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко – І місце

Секція «Філософія»:

Власенко Дар’я – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний» – ІІ місце

Секція «Правознавство»:

Ткачук Кирило – І курс, Обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» – ІІІ місце

Хвостенко Емілія – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» – ІІ місце

Бутенко Олександр – 9 клас, Кременчуцький ліцей №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко – ІІ місце

Галузинська Дарія – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант» – І місце

Лазоренко Аріна – 9 клас, Кременчуцький ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум» – ІІІ місце

Секція «Соціологія»:

Шарова Олеся – 9 клас, Кременчуцький ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум» – І місце

Коломоєць Марія – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко – ІІ місце

Вологодська Юлія – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – ІІІ місце

Секція «Психологія»:

Влох Ольга – 10 клас, ліцей «Політ» – ІІІ місце

Плахотна Марія – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» – І місце

Погорєлова Анастасія – 9 клас, Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний» – ІІІ місце

Мірошніченко Софія – 8 клас, Кременчуцька гімназія № 2 – ІІІ місце

Секція «Педагогіка»:

Богомаз Марія – 10 клас, ліцей «Політ» – І місце

Михайличенко Софія – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко – ІІІ місце

Секція «Журналістика»:

Макуха Олександра – 9 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – ІІІ місце

Цвелих Вероніка – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко – ІІ місце

Школьник Юлія – 9 клас, Кременчуцький ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум» – ІІІ місце

Відділення історії

Секція «Історичне краєзнавство»:

Маковецька Вероніка – 10 клас, ліцей «Політ» – ІІ місце

Мішікян Поліна – 10 клас, ліцей «Політ» – ІІ місце

Загорулько Євдокія – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – ІІ місце

Ковалевська Олександра – 9 клас, Кременчуцька гімназія № 19 – ІІІ місце

Секція «Історія України»:

Шаповал Поліна – 11 клас, ліцей «Політ» – ІІІ місце

Луцька Маргарита – 10 клас, ліцей «Політ» – ІІ місце

Краснобрижий Станіслав – 10 клас, Кременчуцький ліцей №11 «Гарант» – І місце

Білоус Валерія – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко – ІІ місце

Секція «Всесвітня історія»:

Назаренко Софія – 9 клас, Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко – ІІІ місце

Секція «Етнологія»:

Дирда Кирило – 8 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – ІІІ місце

Відділення економіки

Секція «Менеджмент та маркетинг»:

Міхно Марія – 11 клас, ліцей «Політ» – ІІ місце

Булига Анастасія – 11 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – І місце

Секція «Прикладнамакро- та мікроекономіка»:

Швець Данііл – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 17 «Вибір» імені М.Г. Неленя – ІІ місце

Відділення технічних наук

Секція «Науково-технічна творчість та винахідництво»:

Саленко Богдан – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – І місце

Юзвак Роман – 11 клас, Кременчуцький ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум» – ІІ місце

Гончарова Ніколь – 9 клас, Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» – ІІІ місце

Секція «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження»:

Шульгачик Павло – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 5 імені Т. Г. Шевченка – ІІ місце

Секція «Технологічні процеси та перспективні технології»:

Попадіна Юлія – 11 клас, ліцей «Політ» – І місце

Рябошапка Богдана – 11 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – ІІ місце

Секція «Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології»:

Коваль Олександр – 9 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – ІІІ місце

Секція «Електроніка та приладобудування»:

Сошнікова Злата – 11 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – ІІІ місце

Відділення фізики і астономії

Секція «Прикладна фізика»:

Пєєва Катерина – 11 клас, Кременчуцький ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум» – ІІІ місце

Відділення математики

Секція «Математика»:

Іванченко Дмитро – 7 клас, Кременчуцька гімназія № 2 – ІІІ місце

Агвердієва Ельвіра – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант» – ІІ місце

Секція «Статистика»:

Оксененко Станіслав – 11 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – ІІІ місце

Секція «Прикладна математика»:

Карпич Остап – 11 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – ІІ місце

Усанова Дар’я – 11 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – І місце

Медар Кирило – 11 клас, Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний» – ІІІ місце

Задоя Георгій – 11 клас, Вище професійне училище № 7 – ІІ місце

Ірза Олександр – 8 клас, Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант» – ІІІ місце

Боровик Давид – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» – ІІІ місце

Відділення інформаційних технологій

Секція «Іnternet-технології та Web-дизайн»:

Кравченко Ксенія – 11 клас, Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» – ІІІ місце

Мещеряков Артем – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 17 «Вибір» імені М. Г. Неленя – ІІ місце

Секція «Кібербезпека»:

Новосел Назар – 10 клас, Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» – І місце

Секція «Навчальні, ігрові програми та віртуальна реальність»:

Гутник Ілля – 9 клас, ліцей «Політ» – ІІ місце

Секція «Програмна інженерія»:

Супрун Дмитро – 11 клас, ліцей «Політ» – ІІ місце

Секція «Системи та технології штучного інтелекту»: